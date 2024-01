La dea bendata bacia Milano: 5 milioni di euro 

Niente da fare, almeno per quanto riguarda i super premi milionari, per la Sardegna. Ieri notte su Rai 1, durante una lunghissima diretta, Amadeus ha estratto i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Milano.Ma ecco, nel dettaglio, i numeri fortunatissimi.

I biglietti

Il premio da 1 milione di euro è andato a Montescudo Monte Colombo in provincia di Rimini: N454262 il biglietto vincente. Il premio da 1 milione e mezzo di euro è andato a Roncadelle in provincia di Brescia: C410438. Ad Albuzzano, in provincia di Pavia, invece, i 2 milioni: I191375 il biglietto fortunato. A Salerno, precisamente a Campagna, i 2 milioni e mezzo: M382938. E poi eccolo, il super premio che l’Italia tutta ha sognato: 5 milioni di euro a Milano, biglietto numero F306831.

Sul sito ufficiale della Lotteria Italia, nelle prossime ore, verranno pubblicati tutti i premi vinti.

La tradizione

A confermare la passione degli italiani per lo storico concorso dell'Epifania sono i numeri legati alla vendita dei biglietti che, quest'anno, hanno fatto registrare un aumento record dal post-pandemia. In totale sono stati venduti 6,7 milioni di biglietti (+10 per cento rispetto al 2022), con il Lazio in testa, seguito da Lombardia e Campania. In crescita sono anche le vendite online. Quest'anno sono stati “staccati” sul web 149.706 biglietti, circa 48 mila in più rispetto allo scorso anno. I biglietti venduti in Italia – dalle piccole ricevitorie di provincia fino alla carezza magica degli Autogrill - dimostrano come il rito della Lotteria non sia più considerato esclusivamente un gioco, ma una tradizione da rinnovare nonostante la crisi, un sogno ad occhi aperti per far fronte a crisi e rincari. Lo scorso anno a festeggiare fu una tabaccheria di Bologna, mentre il Lazio si confermò la regione più fortunata con 3 dei 5 premi di prima categoria, quelli cioè a 6 zeri.

In Sardegna

In aumento dell'8 per cento i biglietti della Lotteria Italia 2023 venduti in Sardegna. Rispetto ai 75.440 dello scorso anno, in questa edizione si è raggiunta quota 81.460. Cagliari si conferma leader tra le province con 27.600 tagliandi (+8,9 per cento). Il

capoluogo vince ancora il duello con Sassari, seconda a quota 23.120 (+0,5 per cento), mentre la provincia del Sud Sardegna si posiziona al terzo posto con un netto aumento del 28,8 per cento, per 14.680 tagliandi staccati. La tradizione si sente anche Nuoro, che fa cifra tonda con 7.000 biglietti, dato in crescita del 10,1 per cento. L'unica provincia in controtendenza è Oristano, che con 9.060 biglietti registra un calo del 3 per cento rispetto allo scorso anno.

Mai riscossi

Ma la Lotteria Italia porta con sé anche un inusuale primato, quello dei premi non riscossi. Negli ultimi 20 anni, dal 2002 in poi, come riporta Agipronews, si conta un totale di quasi 31 milioni di euro caduti nel dimenticatoio. Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu il primo premio da 5 milioni a non essere stato riscosso. L'ultimo episodio risale al 2016, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. L'abitudine a non controllare il proprio biglietto non ha abbandonato gli italiani neanche nell'edizione 2022 della Lotteria, l'ultima in ordine di tempo: lo scorso anno la somma totale dei premi non riscossi è stata pari a 618 mila euro, 458 mila sull'estrazione finale e 160 mila negli appuntamenti quotidiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA