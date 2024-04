La Dea a Liverpool per ripetere l’impresa del 2020 

Liverpool. In Inghilterra per ripetere la grandiosa impresa del novembre 2020, quando la Dea espugnò il mitico Anfield nella fase a gironi della Champions. Risultato pazzesco che lanciò l’Atalanta nel circolo ristretto delle italiane capaci di vincere il casa dei Reds: quella volta segnarono Ilicic e Gosens, stasera basterebbe un marcatore qualunque (anche il portiere, per dire) pur di vincere e portare a casa mezza qualificazione alle semifinali.

Obiettivo arduo, e Gian Piero Gasperini lo sa: «Abbiamo beccato i favoriti: non ci resta che giocarcela al meglio delle nostre possibilità», dice. Ma la sua squadra è capace di meravigliare, del resto non ha caso qualche anno fa Pep Guardiola (non l’ultimo arrivato) aveva detto che giocare contro di lei è come andare dal dentista. «Ma anche affrontare noi è come andare dal dentista, credetemi» rimarca oggi Jurgen Klopp, che a fine stagione lascerà il club e vuole andare via lasciando un trofeo in bacheca. Si gioca alle 21). «Abbiamo contro una squadra fortissima, il miglior esempio di calcio», sottolinea Gasperini, «ma le partite vanno giocate: è il campo a decidere chi è favorito». Verità di cui l’allenatore tedesco è consapevole. «L’Atalanta non è più la stessa del 2020 ma a Bergamo c’è ancora Gasperini che sta facendo un lavoro incredibile», afferma Klopp, che esalta il collega: «Non accade spesso, come per me qui, di rimanere tanto tempo alla guida di una squadra. Bisogna vivere una società e lasciarla nel miglior momento possibile, creando una cultura. Gasperini lo sta facendo». Tre anni e mezzo fa nel girone i Reds vinsero 5-0 a Bergamo e persero 2-0 in casa con l’Atalanta. Era il periodo del Covid, «una situazione particolarmente grave». Stavolta «ritroveremo l’Atalanta in uno stadio pieno. Però non siamo più la stessa squadra di allora. Sicuramente sarà un match difficile per entrambi. Loro difendono in modo diverso, anche se restano molto pericolosi in attacco».

L’unica scelta annunciata di formazione per l’Atalanta è la conferma tra i pali di Musso: «Ci ha portato fin qui accompagnando la crescita di Carnesecchi», le parole dell’allenatore nerazzurro, che poi parla delle recenti sconfitte nella semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina e in campionato a Cagliari: «Non ci sono priorità sui tre fronti, non facciamo scelte. Abbiamo un quarto di Europa League da giocare e dobbiamo farlo al meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA