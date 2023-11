La de amicis si rialza e riprende a correre Il comando del torneo Over è ancora suo 

La vetta dell’Over Libertas Caam è sempre della De Amicis. Nei Master guida la Bottega del Sughero, mentre Fly Divani prova l’allungo negli Ultra.

Ritorno al successo

Dopo la battuta d’arresto del turno scorso la De Amicis riprende a correre nel torneo Over con il 2-1 sul Cagliari 2007. Al termine di una partita combattuta e spettacolare il Santiago rimane in scia della capolista nonostante il pari (2-2) nello scontro diretto con il Kalagonis. La squadra del patron Milia deve guardarsi dal Barracca Manna (2-0 sul Real Cocciula), che insegue a due punti, e dal Bar Dessì (4-1 sui Kaproni), staccato di tre punti. Risalgono la china della metà classifica l’Acp, che annichilisce il Maracalagonis con un poderoso 7-1, e la Jupiter, che si limita a una vittoria col minimo scarto per superare Gli Incisivi, fermi a quota nove. La stessa della Crescenzi, superata 2-0 dall’Aek Kasteddu che, con questo successo, superano i rivali toccando quota 11. Il secondo pareggio dell’undicesimo turno lo firmano Toti e Thermomax con un pirotecnico 3-3 che serve loro solo a muovere la classifica. Successo importante infine del Generuxi sulla Medilav (2-1).

La frenata

Nei Master l’1-1 de La Bottega del Sughero col Deximu non ne compromette la leadership. Tengono il passo i Colonial Fruits (secondi a 16 punti), con l’1-0 sugli Old Boys, e la Jasp Rassu, che con lo stesso risultato si impone sul Serbariu consolidando il terzo posto a quota 15. Bene il Flamengo (2-0 sull’Asso Arredamenti). Gli Incisivi-El Carnicero (stasera) e Cra Regione-Is Morus Relais Genuis (mercoledì) sono i posticipi della settima giornata.

L’allungo

La capolista degli Ultra Fly Divani cala il poker contro i Teddy Boys (4-0) e va in fuga approfittando del turno di riposo del Calasetta Turisport. Non molla il Brancaleone, ora secondo, che si impone 3-1 sul Cagliari 2020 superato in classifica dalla Lewis Room (vittoriosa sul Genuis per 1-0).

Prezioso il successo dello Gedi (che così aggancia il terzo posto in classifica) sul Mulinu Becciu per 1-0, mentre è stata rinviata la sfida tra Bmk e Old Boys.

