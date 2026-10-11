La De Amicis piega l’Atletico Elmas 

Secondo turno all’insegna dei gol. La De Amicis vola a punteggio pieno nell’Over 58, con un super Lilliu e con la doppietta di Secchi e la rete di Casti, che piegano l’Atletico Elmas 2024 (3-0). Naitza e Pani siglano il 2-1 con cui la Mediterranea R.U. ferma la Sardegna Termale Sardara.

Tra le squadre in testa c’è anche la Okky Villanova, che mostra i muscoli con la Masnata Chimici (4-1) e la Di. Fer., vittoriosa sul Cral C.t.m. per 2-0. Si risolleva Il Club (5-0) ancora grazie a un super D’Aniello (tris) sulla Global Service e raggiunge quota quattro, come gli Amatori La Palma (2-1 sulla Myair Svapo), e il Cagliari 2007 (2-0 sulla Frama/Beko Service). Primi tre punti per gli Amatori Orione Selargius (3-0 sul Mulinu Becciu). Melis e Porcu consegnano il successo (2-1) del Poggio dei Pini/Sotto La Torre sul Sestu. Alla Sardachem non basta il gol di Sabiu per imporsi sull’Opes Team (1-1), stesso risultato di Ingegneri-SI. TI. Carbonia. Primo sorriso per l’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana, (1-0 sull’Orange Racing Club). Riposa la Cooper Band/New Barcavela.

Nell’Over 55 il Real Putzu festeggia la prima vittoria con una goleada sul Nuraghe (falcidiato dalle assenze e ridotto in nove): Piscedda (cinquina), la doppietta di Franco Cambarau, e i gol di Sandro Cambarau, Melis e Angiargia confezionano il 10-0, mentre cade la I. R. Moniaflor (3-1 col Deximu). Si riscatta la Maccioni Marmi (4-0 sulla Campagnola/Edil Primus), e termina in parità Eosol/Car Refinish-Lewis Rooms (2-2). Primo successo per la TL 1987, che piega lo Sporting Amatori Calcio per 2-0. ( a. z. )

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