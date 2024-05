La De Amicis non si ferma e vince ancora Monserrato e Calasetta, avanti tutta 

La De Amicis non si ferma più, nonostante il successo già acquisito nell’Over. Nella seconda fase a gironi dei Master in vetta c’è l’Asso Arredamenti, mentre negli Ultra il Calasetta si prende la leadership.

Dopo la vittoria della fase regolare, la leader degli Over continua a correre. Anche la Thermomax paga dazio (2-1). Dietro il distacco è sempre enorme con Santiago e Kalagonis che si contendono il secondo posto nelle ultime due giornate. Gli arancioneri hanno superato di misura i Muppet e i maresi hanno risposto con un perentorio 6-0 ai danni dell’Aek Kasteddu, dopo aver vinto lo scontro diretto nel recupero di giovedì contro i cagliaritani per 2-0.

Anche il Bar Dessì può ancora puntare alla seconda piazza, nonostante non abbia disputato la gara con la Crescenzi Sport, mentre il Cagliari 2007 è ormai tagliato fuori dal prestigioso podio, nonostante il 9-0 sul Maracalagonis, pur confermandosi in quinta posizione. Staccato di quattro punti il New Bar Mexico, che inciampa sul Real Cocciula, vittorioso per 2-1 nella sfida che si è giocata martedì in anticipo. Il 2-2 (unico pari di giornata) con la Medilav impedisce alla Jupiter di avvicinare il sesto posto e di tenere a distanza i Kaproni, che invece non hanno problemi con Gli Incisivi, sconfitti per 4-0 e sempre ai margini della zona playoff che dista ancora un punto. Bel successo del Barracca Manna per 3-1 sull’Acp Generali Cagliari Porto che vale il nono posto e inguaia i biancoverdi, comunque sempre in lizza per un posto negli spareggi. In ottica playoff è fondamentale il successo del Genneruxi Remax Mistral sulla Toti Lounge Bar: l’1-0 consente infatti di agganciare la Medilav a quota trentasette punti.

Monserrato e Calasetta

Il 4-0 sui Colonial Fruits vale il vertice della classifica per la Monserrato Asso Arredamenti. La Jasp Rassu Spedizioni viene rallentata (0-0) dalla Bottega del Sughero e agganciata dal Serbariu (3-1 sul Deximu). Is Morus Relais Genuis-Flamengo è il posticipo di domani. Negli Ultra il Calasetta Turisport tocca quota dodici punti, superando la Lewis Room B&B per 2-0. Dopo l’1-1 con il Panificio Genuis, la Fly Divani Monserrato perde la testa. Nell’anticipo di venerdì del quinto turno infine gli Old Boys impongono il 2-1 al Brancaleone, ultimo in classifica.

