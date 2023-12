La De Amicis lanciatissima in vetta 

Il tredicesimo turno dell’Over Libertas Caam incoraggia la fuga della lanciatissima De Amicis, che vince lo scontro diretto con il temibilissimo Santiago e conquista il dodicesimo successo stagionale. Le immediate inseguitrici sono distanti nove punti. Nei Master La Bottega del Sughero fa il vuoto, come la Fly Divani Monserrato negli Ultra.

Il 4-2 con cui la De Amicis sconfigge la corazzata Santiago è un’autentica prova di forza della capolista, che manda un chiaro messaggio al campionato. Una marcia (quasi) inarrestabile dopo tredici giornate con una sola sconfitta (al decimo turno contro il Barracca Manna) lancia la capolista a +9 dal terzetto di inseguitrici, tra le quali ci sono proprio i neroarancio di William Floris, fermati dopo una striscia positiva di cinque turni, agganciati al secondo posto dal Kalagonis e dal Bar Dessì. I maresi si confermano in un ottimo momento: dopo la vittoria nel derby contro il Maracalagonis (7-0) nel posticipo della dodicesima giornata disputato lunedì scorso, si aggiudicano anche lo scontro diretto con i Muppet, superati con un secco 3-0. Anche il Bar Dessì, dopo lo stop di tre settimane fa, ha ripreso il passo giusto con la terza vittoria di fila, grazie al 3-0 sul Medilav. In scia del terzetto si impongono decisamente i Kaproni, con una vittoria sull’Acp Generali Cagliari Porto per 3-0 che consente loro di scavalcare il Barracca Manna, rallentato dal pari (1-1) con la Remax Mistral Genneruxi. Cerca un posto al sole anche il New Bar Mexico, che vince di misura sulla Thermomax (1-0) e guadagna il settimo posto, sorpassando i Muppet, avvicinati dalla Jupiter, dopo il 7-0 sul Maracalagonis. Prezioso successo anche per l’Aek Kasteddu (3-1 sulla Toti Lounge Bar) mentre finisce in parità (1-1) la sfida tra Cagliari 2007 e Gli Incisivi.

Capolista imbattuta

Con venticinque punti in nove giornate La Bottega del Sughero comanda da imbattuta la categoria Master. La capolista fa la voce grossa con un 6-0 inflitto alla Colonial Fruits, reduce dallo 0-0 nel posticipo dell’ottava giornata con il Serbariu. Settimana perfetta per il Flamengo, che dopo il 4-1 di lunedì inflitto all’Is Morus Relais Genuis, si impone per 9-1 sugli Old Boys. Nelle zone più nobili della classifica, importanti sono anche i successi entrambi per 4-1 della Monserrato Asso Arredamenti (sulla Is Morus Relais Genuis) e della Jasp Rassu Spedizioni su Gli Incisivi. Si risolleva il Cra Regione Sardegna (2-0 al Serbariu) dopo l’1-1 di mercoledì scorso con l’El Carnicero Assemini, sconfitto sabato dal Deximu per 1-0.

Fly Dvani vola

La nona giornata degli Ultra ha confermato la leadership indiscussa della Fly Divani Monserrato, che allunga ancora sulle inseguitrici dopo la nona vittoria stagionale: questa volta ad avere la peggio è stato il Mulinu Becciu, sconfitto per 4-1. Con lo stesso risultato la Bmk supera un po’ a sorpresa la Gedi S.r.l. (al secondo ko di fila) e rivitalizza la sua classifica con il secondo successo in stagione. Il Cagliari 2020 prova ad uscire dalla crisi perfezionando l’operazione sorpasso sugli Old Boys: il 3-0 porta i rossoblù a quota dieci punti di una classifica peraltro ancora provvisoria. Si è giocata ieri invece la sfida tra Calasetta Turisport e Teddy Boys, con i sulcitani vittoriosi per 6-1. La gara tra Brancaleone e Panificio Genuis si giocherà il 29 dicembre, mentre ha riposato la Lewis Room B&B.