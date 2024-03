La De Amicis castiga il Kalagonis ed è in fuga Master, la Jasp aggancia il secondo posto 

De Amicis in fuga anche nella nona giornata di ritorno dell’Over Libertas Caam. Nel decimo turno di ritorno dei Master accorcia la Jasp Rassu in attesa dello scontro al vertice di domani. Negli Ultra la Fly Divani si avvicina alla vetta.

La capolista dell’Over De Amicis continua la sua corsa: nemmeno il Kalagonis (sconfitto per 3-2) riesce ad ostacolare i cagliaritani. Il Santiago, che supera per 2-1 il New Bar Mexico, si mantiene a sei lunghezze, con un margine di cinque punti sul Bar Dessì, che travolge per 6-1 il Maracalagonis. Rallenta invece il Cagliari 2007 (1-1 contro la Jupiter), mentre i Kaproni (3-1 sul Genneruxi Remax Mistral) si avvicinano al quinto posto, e il Barracca Manna (2-1 sull’Aek Kasteddu) guadagna la settima posizione ai danni della Jupiter. Colpo esterno della Toti Lounge Bar sui Muppet (3-1) e della Thermomax sulla Crescenzi Sport (5-3) che accrescono le chance di accedere ai playoff per le due compagini. Scatto del Real Cocciula, al suo secondo risultato utile di fila, che supera di misura la Medilav e aggancia a quota ventisei punti l’Acp Generali Cagliari Porto, sconfitto (3-2) nello scontro diretto con Gli Incisivi.

Non è ancora tempo per i verdetti a un turno dal termine della stagione regolare dei Master. Molto si deciderà domani nello scontro diretto tra la capolista La Bottega del Sughero e Monserrato Asso Arredamenti, che insegue a quattro punti. Nel frattempo la Jasp Rassu Spedizioni, con l’1-0 sui Colonial Fruits, aggancia proprio i monserratini al secondo posto. La cinquina del Flamengo sull’El Carnicero Assemini vale il quinto posto, a un punto dal Deximu, che non va oltre il pareggio a reti inviolate con l’Is Morus Relais Genuis. La sfida tra Serbariu e il fanalino di coda Gli Incisivi è stata posticipata alla vigilia di Pasqua. Anche negli Ultra nulla è deciso: la leader Calasetta Turisport recupererà infatti la gara con la G.E.D.I. S.r.l. il 30 marzo. La Fly Divani ne approfitta e accorcia a un punto, grazie al rocambolesco 5-4 contro il Cagliari 2020. Rallenta il Brancaleone (1-1 contro la Bmk), mentre si ferma la Lewis Room B&B, sconfitta dagli Old Boys per 1-0. I “Vecchi Ragazzi” condividono il quinto posto con il Panificio Genuis, vittorioso per 6-1 sul Mulinu Becciu, sempre più a fondo classifica con un solo pareggio all’attivo.

