La de amicis cade nell’over fly divani leader degli ultra 

Si ferma la De Amicis, capolista degli Over, il Santiago si avvicina e in settimana si gioca l’undicesimo turno di ritorno. Nei Master e negli Ultra l’ultima giornata della prima fase non ha ancora emesso tutti i suoi verdetti.

Stop alla capolista

Il Barracca Manna batte la De Amicis (3-1) nella decima giornata di ritorno degli Over e il Santiago, vittorioso 4-1 sulla Medilav, accorcia a -3. Il Bar Dessì rallenta (1-1) col Cagliari 2007 agevolando il riavvicinamento del Kalagonis (3-0 sulla Crescenzi Sport), che ha pure una gara in meno. Pareggio anche per il New Bar Mexico (0-0 con la Toti Lounge Bar), mentre i Kaproni vincono 5-0 lo scontro diretto con i Muppet. Successi per Gli Incisivi (4-3 sull’Aek Kasteddu), la Jupiter (2-1 sul Real Cocciula), la Thermonax (4-1 sul Maracalagonis) e infine per l’Acp Generali sul Genneruxi per 4-2.

Spareggi

Nei Master, La Bottega del Sughero chiude al primo posto (3-0 sul Genuis) mentre cade la Jasp Rassu (2-1 con il C.R.A. Regione). Stasera si giocano i posticipi Colonial Fruits-Gli Incisivi e Flamengo-Serbariu, il 2 aprile si recupera Serbariu-Gli Incisivi.

Fly Divani al comando degli Ultra col 2-1 sul Brancaleone. Il Calasetta insegue a -2 (e una partita in meno) dopo il 4-1 sulla Lewis Room. Stesso risultato della Bmk sui Teddy Boys. Esagerato il 9-1 del Cagliari 2020 sul Mulinu Becciu, mentre il Panificio Genuis supera 3-0 la G.E.D.I. Dopo la sosta, il 6 aprile si disputeranno i playoff per le categorie Master e Ultra con gare di sola andata tra le prime otto. Le vincenti si affronteranno nelle semifinali e finali. Le qualificate dal nono al dodicesimo posto si contendono la Coppa Italia.

