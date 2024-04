La De Amicis batte il Santiago ed è in fuga nei Master vola La bottega del sughero 

La De Amicis si aggiudica lo scontro diretto e va in fuga negli Over della Libertas Caam. Successi per le grandi degli altri due tornei: La Bottega del Sughero vola nei Master e il Calasetta Turisport, trionfatore nella prima fase degli Ultra, vince a tavolino.

Prova di forza della capolista degli Over De Amicis che supera per 3-1 il Santiago e vola a +8 sulla squadra di William Floris che vede avvicinarsi il Bar Dessì (ora distante un solo punto), vittorioso sulla Medilav per 4-0. La sconfitta inaspettata del Kalagonis contro i Muppet (4-2) nell’anticipo di venerdì non ne mette in discussione il quarto posto, con tre punti di vantaggio sul Cagliari 2007, che non va oltre un pareggio a reti inviolate contro Gli Incisivi, al secondo pareggio consecutivo dopo quello prestigioso conquistato mercoledì nel posticipo infrasettimanale contro la capolista De Amicis. Consolidano la sesta posizione in classifica il Bar New Mexico (3-1 alla Thermomax) e la Jupiter, che non ha problemi contro il Maracalagonis, sconfitto per 4-0: entrambe si portano a un punto dal quinto posto e ne guadagnano due sui Kaproni, fermati sul pari per 2-2 dall’Acp Generali Porto di Cagliari.

Al Barracca Manna basta invece la vittoria di misura (1-0) per consolidare il nono posto e lasciare al terz’ultimo il Genneruxi Remax Mistral, che a sei giornate dal termine della stagione vede ridursi le chance di agganciare il sedicesimo posto. Brutto stop per l’Aek Kasteddu (3-1) nello scontro diretto con la Toti Lounge Bar. Continua intanto la risalita del Real Cocciula, che vince lo scontro diretto contro la Crescenzi Sport (2-1) e aggancia la Medilav al quindicesimo posto.

La Bottega del Sughero impone il 3-0 e stacca in classifica l’Asso Arredamenti nei Master. Con lo stesso risultato il Deximu regola i Colonial Fruits, mentre termina 2-2 tra Flamengo e Serbariu. Jasp Rassu-Is Morus Relais Genuis è il posticipo di stasera. Negli Ultra il Calasetta vince a tavolino (risultato da omologare) sul Cagliari 2020: la partita è stata interrotta sullo 0-0 poiché il Cagliari 2020 non aveva un numero sufficiente di giocatori in campo per proseguire la gara. Tris della Lewis Room, che infligge un 3-1 al Panificio Genuis. Successo di misura invece per la Fly Divani sugli Old Boys. Ha riposato il Brancaleone.

