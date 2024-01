La De Amicis al diciottesimo successo: solo il Santiago sulla scia della capolista  

La seconda giornata di ritorno del torneo Over della Libertas Caam è nel segno della capolista De Amicis. Solo il Santiago riesce a mantenerne il passo. Anche nei Master la corsa solitaria de La Bottega del Sughero non trova ostacoli, mentre è più incerta la leadership degli Ultra, con Calasetta Turisport e Fly Divani Monserrato a contendersela.

Santiago insegue

La De Amicis raggiunge quota cinquantacinque punti del girone unico Over, grazie al 3-0 sul Real Cocciula, diciottesimo successo stagionale. Nonostante l’ottimo campionato il Santiago, che regola l’Aek Kasteddu con un secco 3-0, deve accontentarsi della seconda piazza, a ben nove lunghezze dalla capolista. Il match del ventunesimo turno ha messo di fronte nello scontro diretto Bar Dessì e New Bar Mexico, che però non sono andati oltre l’1-1. Del gruppetto di inseguitrici fa parte anche il Kalagonis, che tiene il passo, battendo per 3-0 la Remax Mistral Genneruxi. Si affaccia al sesto posto il Cagliari 2007, che nello scontro diretto con i Kaproni, vince (3-2) e mette la freccia, tenendo a distanza la Jupiter, vittoriosa per 2-0 sulla Crescenzi Sport. Vince anche la Medilav, che acuisce la crisi di un Maracalagonis ancora ferma a zero punti. Nell’anticipo di venerdì intanto Acp Generali Cagliari Porto e Toti Lounge Bar si sono divisi la posta (1-1), come la Thermomax con i Muppet, mentre la sfida playoff tra Gli Incisivi-Barraccamanna è il posticipo in programma stasera.

Successi per le big

Vincono le prime tre nei Master, col risultato che La Bottega del Sughero continua a viaggiare in solitaria e le altre inseguono. La capolista si sbarazza con un 3-1 degli asseminesi de El Carnicero, mentre Jasp Rassu Spedizioni (2-1 al Deximu) e Monserrato Asso Arrredamenti (6-0 al Serbariu) rispondono per le rime, così come i Colonial Fruits, vittoriosi per 5-3 sul Flamengo e accreditati del quarto posto. Successo rigenerante anche per il Cra Regione Sardegna (1-3 su Gli Incisivi). Il Calasetta Turisport comanda gli Ultra, grazie al 6-0 sul Mulinu Becciu, un punto sopra la Fly Divani Monserrato (5-0 sulla Bmk). Vincono anche Lewis Room (3-0 sui Teddy Boys) e gli Old Boys per 2-0 sulla Gedi, mentre è pari (0-0) tra Panificio Genuis e Cagliari 2020. Ha riposato il Brancaleone. (a. z.)

