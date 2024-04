La De Amicis a quota 82 punti Fly Divani in vetta negli Ultra 

Tocca quota ottantadue la De Amicis sempre più leader dell’Over Libertas Caam. Fly Divani sempre in vetta negli Ultra. Jasp Rassu Spedizioni e Flamengo comandano i Master, in attesa del posticipo che vede impegnata La Bottega del Sughero.

La De Amicis travolge il Maracalagonis (9-2) nella trentatreesima giornata degli Over e allunga ancora sul Santiago (partita rinviata con Gli Incisivi), raggiunto dal Bar Dessì (1-1 con l’Aek Kasteddu). Resta al quarto posto il Kalagonis, grazie al successo sui Kaproni (4-1) e tiene a distanza il New Bar Mexico, che supera la Medilav per 2-1. Passo falso della Jupiter, sconfitto dai Muppet, che salgono a quota quarantacinque punti, a -5 dal Barracca Manna, che invece non va oltre l’1-1 con la Toti Lounge Bar. Successo per 2-0 del Genneruxi Remax Mistral (2-0 sul Real Cocciula), mentre Cagliari 2020-Crescenzi Sport è stata interrotta sullo 0-0 per un guasto al sistema di illuminazione del campo.

Travolgente

Nei gironi playoff di Master e Ultra si è disputata la terza giornata. Nei Master la Jasp Rassu frena (1-1 con l’Asso Arredamenti), mentre il Flamengo travolge 8-0 i Colonial Fruits. Genuis e Serbariu termina in parità (1-1). Domani in posticipo si gioca Deximu-La Bottega del Sughero, con la trionfatrice della stagione regolare che cercherà di ritrovare la vetta nel girone, dopo due successi. Negli Ultra la Fly Divani impatta col Brancaleone (1-1), mentre il Calasetta Turisport accorcia (1-0 sugli Old Boys). Colpo del Cagliari sulla Lewis Room (2-1), sconfitta dagli Old Boys anche nel recupero della prima giornata giocato martedì (1-0). Ha riposato invece il Panificio Genuis, ancora alla ricerca del primo successo.

RIPRODUZIONE RISERVATA