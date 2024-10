«La Davis? Mi aspetto la vittoria» 

«Sui Challenger abbiamo costruito il successo del nostro tennis. Da tornei come questi sono passati i migliori. La Sardegna è sempre stata vicina al tennis e il Tc Terranova può creare una tradizione di lungo periodo con questo evento», così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis e padel, ospite del circolo di Olbia, «i giocatori si trovano bene. Non dobbiamo farci inebriare dai risultati di Jannik, bisogna programmare già il futuro e per questo rassegne come questa sono importanti». Guarda avanti il presidente Angelo Binaghi, che ieri ha assistito ai match dell'Atp Challenger 125 di Olbia accanto al sindaco di Olbia Settimo Nizzi e del presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco. I prossimi appuntamenti per il movimento azzurro sono le Atp Finals a Torino e le finali di Coppa Davis. «Cosa mi aspetto da Malaga? Una vittoria. So che è difficilissimo, anche perché la formula non aiuta le squadre più forti come noi. Giocare al meglio dei tre rende i risultati molto più incerti. Però siamo i detentori, abbiamo il più forte al mondo e una grande squadra», sottolinea il presidente cagliaritano, che guarda anche a Torino: «Vinceremo anche sul rinnovo. Partire con il prolungamento fino al 2027? Io voglio il rinnovo completo dell’Atp fino al 2030 e sono fiducioso».

Sei azzurri agli ottavi

Un infortunio ferma la testa di serie numero 1 Luca Nardi (che si ritira sotto 7-5, 4-1 contro lo spagnolo Javier Barranco Cosano, in un match chiuso in 75'), ma è Grand'Italia anche a Olbia, con sei azzurri che volano al secondo turno dell'Atp Challenger 125. Buon esordio per la testa di serie numero 2, il mancino Mattia Bellucci, che ha superato 6-3, 6-4 il francese Maxime Janvier. Bene anche la numero 7 Matteo Gigante, altro mancino italiano, che ha regolato con un doppio 6-2 Rudolf Molleker, tedesco nato in Ucraina. Salta una testa di serie: è la numero 8, Jan Choinski, britannico nato in Germania, eliminato con un netto 6-4, 6-0 dal Davisman azzurro Andrea Vavassori.

Avanzano anche Samuel Vincent Ruggeri, che batte 6-3, 6-2 il transalpino Benoit Paire, e Stefano Travaglia, che supera 7-5, 6-0 Jacopo Berrettini. Salutano il torneo Enrico Dalla Valle (sconfitto 6-4, 6-3 dal qualificato spagnolo Daniel Merida) e la wild card Federico Cinà, classe 2007, superato dall’elvetico Remy Bertola solo al termine di una battaglia durata quasi tre ore: 6-4, 6-7(3), 7-5.



