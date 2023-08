La darsena diventa una discarica 

La darsena peschereccia del porto di Arbatax è invasa dai rifiuti. Ogni giorno i pescatori trovano la banchina infestata da cumuli di spazzatura. Ultimamente l’area sembra essere diventati calamita per ogni genere di immondizia. Un quadro indecoroso per chi transita e per chi ci lavora. Il Comune cerca di debellare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. «Stiamo monitorando il caso ed esercitando pressione verso l’Autorità di sistema portuale affinché si intervenga per migliorare l’attuale situazione dei rifiuti». A dichiararlo è Riccardo Falchi, 33 anni, consigliere con delega all’Ambiente. «L’attuale bando delle isole ecologiche - osserva Falchi - è in scadenza. Allo stesso tempo ci stiamo attivando per bloccare la sosta selvaggia dei camperisti, principali responsabili dell’abbandono dei rifiuti in queste aree». Camperisti che, la notte, soprattutto in questo periodo, sostano a decine nelle piazzole davanti ai peschereggi ormeggiati. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA