La darsena che scotta al vaglio dell’Aula 

Gestione della darsena, rinnovo dell’appalto della nettezza urbana e futuro del porto commerciale. Sono diversi i temi “caldi”, sollecitati dalla minoranza, che stamattina verranno affrontati nel consiglio comunale di Golfo Aranci, convocato per le dieci. Consiglio che potrebbe chiarire - su proposta della minoranza, infatti, inserita tra i punti all’ordine del giorno c’è la delibera di indirizzo sul futuro utilizzo del porto commerciale - i dubbi, avanzati più volte, sulla sua “deriva” verso un porto turistico.

Tra i punti, anche l’interrogazione sul rinnovo del contratto di igiene pubblica, scaduto il 28 febbraio scorso e affidato a De Vizia Transfer, nella quale i consiglieri di “Cambia con noi”, (Giorgio Muntoni, Michele Greco, Giuly Masala, Andrea Viola) chiederanno all’Amministrazione se, la stesura di progetto e capitolato è stata affidata a professionisti specializzati e, soprattutto, se è stato predisposto il nuovo bando di gara. Il consiglio è stato richiesto per chiarire, in modo definitivo, la questione della darsena sul lungomare; un problema annoso che, sottolinea la minoranza, deriva dall’applicazione di un regolamento pubblico, adottato dalla precedente amministrazione, che non consente di gestire in maniera corretta i posti barca ma che non troverebbe soluzioni nonostante le numerose sollecitazioni.