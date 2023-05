«La danza scorre nel sangue» 

«A 14 anni ho iniziato a competere a livello agonisti. La danza per me è come una ginnastica dolce che mi emoziona profondamente. È una parte fondamentale della mia vita, non trovo le parole per descrivere le mie emozioni. La mia specialità è la danza moderna, anche se ultimamente sto sperimentando l'hip-hop. Il mio sogno? partecipare ai campionati mondiali. Vorrei esibirmi di fronte a un pubblico internazionale, dimostrando la mia abilità e il mio amore per la danza a livello globale. Ho sempre un pensiero per tutti, vorrei dedicare la prossima coreografia che porterò in gara all'Emilia Romagna vittima dell'alluvione».

«Non importa che io abbia la sindrome di Down, la danza scorre nel mio sangue. Non mi sono mai lasciato fermare dai limiti imposti dalla malattia. Ho vissuto vita normale nonostante le sfide che ho affrontato. Mi sono diplomato all’Alberghiero, mi occupo della casa e aiuto mia madre. Sin da piccolo, le ho promesso che non avrei mai smesso di danzare. Anche se ho praticato numerosi sport, la danza è sempre stata la mia più grande passione. Purtroppo, mio padre non è più con noi, colpa di un tumore».

Antonio Pinna supera le difficoltà della vita a ritmo di danza. Ha 44 anni e la sindrome di Down non ha mai limitato la sua quotidianità: ha iniziato a ballare a quattro anni, un passione che ha continuato a coltivare fino a diventare un ballerino di livello agonistico. Una testimonianza vivente di come la determinazione e l'amore per l'arte possano superare ogni ostacolo.

Oltre ogni difficoltà.

Una vita per la danza.

Passione chiamata arte.

«Mi appassiona tutto ciò che riguarda l'arte. Oltre ad essere un ballerino, ho frequentato una scuola di musica e ancora oggi suono la tastiera o il piano. Amo anche cantare e quando ho voglia mi improvviso a casa con il karaoke. L'arte, in tutte le sue forme, è fonte di ispirazione e di gioia. La danza e lo sport in generale rivestono un ruolo fondamentale nella crescita dei bambini. Per questo motivo, partecipo sempre con entusiasmo a tutte le lezioni di danza. Mi piace aiutare il mio maestro ed essere utile in qualsiasi modo possibile».

Se la sua vita fosse una canzone?

«Sicuramente un pezzo degli anni '60 o '70. È quel genere di musica che amo di più, da Claudio Villa a Gianni Morandi. La musica di quel periodo ha un'atmosfera unica».

