La danza salva l’estate low cost 

I grandi nomi della musica non si sono visti, ma nelle serata estive a Carbonia non sono mancati gli spettacoli che hanno richiamato nelle piazze cittadine migliaia di persone. Il merito è delle scuola di ballo della città e di altri centri del Sulcis. Un esercito di 500 ballerini è stato protagonista di cinque serata affollatissime in piazza Marmilla.

Tenendo conto delle ristrettezze economiche esistenti, la stagione estiva ha potuto usufruire della professionalità dei tanti maestri e maestre di danza che sono diventati anche dei veri promotori turistici e culturali, oltreché sportivi. La chiave del grande successo va ricercato nei numeri di partenza: le cinque scuole che hanno portato sul palcoscenico i loro lavori contano complessivamente oltre 500 allievi, tra bambini, giovani e adulti, a cui si sommano gli allievi delle altre realtà presenti. A questo si aggiunge, come sottolineato da tutti, che quest’anno c’è stata una maggiore collaborazione con l’amministrazione comunale.

Le scuole

Gemma Casu, dell’Asd Tersicore, con circa 70 allievi, non ha dubbi: «Ogni anno il pubblico risponde presente alle nostre manifestazioni. Era 12 anni che non ci esibivamo all’anfiteatro ma siamo voluti tornare ed è andata molto bene. Con dei piccoli accorgimenti da parte dell’amministrazione queste iniziative potranno crescere notevolmente». Soddisfatto anche Matteo Bernardini, della Imperial Dance & Fitness, che conta circa 100 allievi: «Alle 20.30 i gradini dell’anfiteatro erano pieni e molta gente stava anche negli spazi limitrofi per poter assistere alla nostra esibizione». Per Romina Deidda dell’Ads Megalenha Rodance, c’è una valore aggiuntivo: «Abbiamo festeggiato a Carbonia, una delle piazze più belle in assoluto, il ventesimo anniversario della nostra attività e non ci fermeremo certo qui». Anche la Batuca Dance, circa un ottantina di allievi, per voce di Omar Soddu è molto soddisfatta: «Quest’anno va rimarcata la maggiore collaborazione dell’Amministrazione comunale che ha fatto un passo in avanti. Per i prossimi anni ci aspettiamo sempre di più». Di futuro parla anche Emanuele Ledda, della Elledance, circa 250 allievi e allieve: «Ci sono tutte le carte per trasformare i saggi di ogni singola scuola in una rassegna di danza che apre i suoi orizzonti e faccia conoscere la nostra città».

Il Comune

L’assessora alla cultura Giorgia Meli accetta la sfida: «Siamo pronti per far sì, che già dall’anno prossimo, si possa realizzare una manifestazione di grande spessore».

