La danza infinita di un paese folk 

Un passo in avanti, uno indietro, un “passu torrau”, mani intrecciate e balli in tondo in un tripudio di broccati e orbace. Quaranta anni di coreografie ripetute migliaia di volte, sfilate in abito tradizionale, piazze italiane ed europee animate dai balli eseguiti al ritmo incalzante di launeddas e organetti. Il gruppo folk Silvana Coni entra negli anta e guarda avanti.

Diario di viaggio

L’associazione nata nel 1986 è una delle più longeve e più attive in paese. Al diario di viaggio si aggiungono nuove storie, persone, amicizie. Per onor di cronaca e amore della numerologia il gruppo folk conta ottantadue tesserati (tra i cinque e i 75 anni), e in quattro decenni ha totalizzato ottocentotrentasei uscite, memorabile quella del 1999 a Firenze quando danzarono su ballu ‘e sa craba nella basilica di Santa Croce. Oltre le manifestazioni folkloristiche c’è un tratto caratterizzante. Si scrive cooperazione, si traduce fratellanza. Sostegno e aiuto fisico è arrivato dal “Silvana Coni” a L’Aquila poco dopo il terremoto del 2009. Oggi tra i tanti impegni c’è l’organizzazione di Foghesu in Beranu, tappa di Primavera nel cuore della Sardegna che quest’anno coincide con il compleanno. «Un’associazione che in un paese di 1700 abitanti ha ben 82 iscritti è un orgoglio – spiega il direttore artistico Sebastian Lai – un vanto per l’intera comunità. Il quarantennale è un traguardo non scontato. C’è chi fa parte del gruppo dagli albori, c’è chi ha ballato solo per una stagione, tutti hanno lasciato comunque qualcosa ai membri».

Costola della Pro Loco Foghesu presieduta da Vittorino Murgia, il gruppo ogni anno apre le porte ai bambini, il mini folk prende a braccetto i piccoli che si avvicinano per la prima volta al ballo sardo. «C’è una grande collaborazione tra gruppo e Pro Loco – ha detto Murgia – non posso che augurare lunga vita a questa bella realtà». Agli auguri si è associato anche il sindaco di Perdasdefogu Bruno Chillotti e in tema longevità l’auspicio migliore è stato un entusiastico: A centu e prusu!

I fondatori

Nel 1998 Giulio Trisciani, laziale doc, ha messo la firma sulla tessera. «Dopo Massima, mia moglie – ha detto con un mai celato accento romano – il gruppo folk è il mio secondo amore». In quel 1986 l’Italia si connetteva per la prima volta a internet e si proiettava nel futuro, il gruppo folk muoveva davvero i suoi primi passi e scavava nel passato per riportare alla luce i colori dell’abito e le tradizioni paesane. Lo racconta Giuliana Lai, che con il marito Sebastiano Corbeddu di Oliena, Silvana Coni di Ulassai e Azelia Scintu di Marrubiu hanno piantato i semi del fertile giardino di umanità che oggi Perdasdefogu festeggia e a cui mostra grande riconoscenza. Questa mattina alle 11 il gruppo folk si presenterà in abito tradizionale per la Santa Messa celebrata da don Michele Loi e cantata dal coro Terra mea di Cagliari. Una festa per aggiungere ancora qualche riga alla lunga storia folk.

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