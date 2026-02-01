VaiOnline
Selargius.
02 febbraio 2026 alle 00:35

La danza di Matilde conquista l’Inghilterra 

La ballerina selargina Matilde Bilotta conquista un altro prestigioso piazzamento internazionale, l’ennesimo per la campionessa di latino americano diventata una star nel suo campo.

Dopo essersi classificata terza all’International di Londra, una delle più grandi competizioni a livello mondiale, di recente si è qualifica al quarto posto nella gara di ballo allo UK Championship. Diciotto anni, allieva della scuola di ballo The latin mood - a Selargius in via Vienna - studia con i maestri di ballo professionisti e giudici di livello internazionale Matteo Cossu e Liuda Melnyk, e una lunga collezione di medaglie e riconoscimenti ricevuti come ballerina negli ultimi anni.

«Non possiamo che sentirci orgogliosi del risultato ottenuto ma soprattutto di tutto l’impegno che Matilde, e gli altri allievi, mettono in sala durante gli allenamenti e le lezioni private», commentano soddisfatti gli insegnanti di danza latino americana. «Un ringraziamento particolare va anche ai genitori che li supportano durante il loro bellissimo percorso. Già per un sardo raggiungere l’obiettivo di partecipare a gare di questo livello è un grande traguardo, a maggior ragione quando si riesce a emettere tra i tanti ballerini presenti», aggiungono i due maestri diventati punti di riferimento per tanti giovani allievi, selargini e non. «A loro insegniamo a ballare con dedizione e costanza», concludono Cossu e Melnyk, «la stessa che ci accompagna da anni e ci ha permesso di ballare nei teatri più prestigiosi del mondo».

