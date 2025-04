La danza di Giulia sul podio di Ciudad Real 

Un secondo posto che vale come il gradino più alto del podio. La giovane ballerina Giulia Cinus, allieva della scuola di danza di Selargius, The Latin Mood di via Vienna, ha conquistato tutti in Spagna - a Ciudad Real - dove si sono svolti di recente i campionati europei Wdo di solo e coppie. La ragazza - residente ad Assemini - è stata incoronata vice campionessa europea di latino nella categoria under 16, per la gioia anche di mamma Maria Laura Scalas. Ora l’obiettivo è la competizione internazionale di maggio in Inghilterra, dove parteciperanno ballerini provenienti da tutto il mondo. Un successo anche per Andrea Mascia e Matilde Bilotta, arrivati in semifinale nella categoria under 19 open.

Per la scuola di danza selargina un altro successo nelle gare oltremare, l’ennesimo conquistato che la conferma una fucina di ballerini nell’Isola: a gennaio è stato il turno di Giovanni Cocco e Chiara Tumatis, semifinalisti nella categoria under 16 rising star. «Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti e della determinazione dei nostri allievi», il commento dei maestri di ballo Matteo Cossu e Liuda Melnyk, insegnanti ma anche campioni di danza a livello internazionale, come hanno dimostrato in una recente competizione dove sono arrivati a un passo dalla finale con la categoria professional latin. (f. l.)

