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Venerdì a Cagliari
14 ottobre 2026 alle 00:05

La danza di “Find 44” tra Schubert e un alieno 

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Proseguono gli appuntamenti del “FIND 44” organizzato da Maya Inc. sotto la direzione di Cristiana Camba con un intenso venerdì tra ospiti internazionali, contaminazioni stilistiche, performance dal vivo, arti visive e proposte dedicate al pubblico giovane.

Partenza venerdì alle 10.30 al Giardino sotto le Mura con FIND Ragazzi e L’Effimero Meraviglioso in scena con “Amici Interstellari”, testo di Alessandro Redegoso per la regia di Federico Giaime Nonnis. Il lavoro trasforma un campetto da basket di periferia nel teatro di una metafora esistenziale. L'incontro imprevedibile tra un adolescente insicuro e un giovane alieno in missione sulla Terra apre una riflessione poetica sulla forza dell’amicizia come reale strumento di accettazione e maturazione personale. Dalle 19, tutti al Bastione. Apre Marco Da Silva Ferreira /Oases – CCN de Caen en Normandie con “Fantasie Minor” che rilegge Franz Schubert. A seguire Francesca Santamaria presenta “Good Vibes Only – Beta test”. Chiude la serata la prima assoluta di “Corpo a Corpo”, coreografia e danza Alessandro Florio e Maksym Petrashchuk, indagine coreografica sull’identità maschile e sulle sue costruzioni culturali.

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