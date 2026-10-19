La curva sarda applaude: «Il Cagliari per tutti noi resta sempre speciale»  

«Il Cagliari per noi è casa». Fin dal primissimo pomeriggio, l’area attorno allo stadio “Brianteo” è un viavai di tifosi rossoblù. Nessuno aveva messo nel conto una batosta del genere, ma i giocatori sono usciti lo stesso tra gli applausi. Nella curva ospiti c’è il tutto esaurito, con 1.376 presenze smaniose di prendere posto sugli spalti. C’è chi cerca una birra, chi un panino, chi l’amico arrivato dalla Svizzera. Sì, è arrivato a Monza anche qualche sardo emigrato all’estero ma, in verità, a fare massa, sono le falangi del Nord, quelle che un tempo, in occasione delle trasferte del Cagliari, riempivano interi settori a San Siro e al Comunale di Torino. Altri tempi, altre situazioni, meno limitazioni (anche se a Monza ce ne sono ben poche). Tuttavia, benché il lunedì non sia facile spostarsi anche sulla terraferma, il colpo d’occhio, se non da esodo, è da partita in casa. In curva viene subito issato uno striscione, “Igna tieni duro”, incitamento verso un ragazzo ricoverato in rianimazione.

Incontri

I bandieroni rossoblù spuntano un po’ ovunque, talvolta mischiati a quelli biancorossi: alcuni soci del Cagliari Fan Club sono stati addirittura invitati a pranzo da un’associazione di tifosi avversari, “Amici del Monza”, memore dell’accoglienza ricevuta e del prelibato terzo tempo gustato a margine dell’ultima volta alla Domus. «Venire in trasferta al seguito del Cagliari fa conoscere nuova gente, diventa occasione di confronto e di amicizia», spiega Maria Paola Cappai, di Pozzomaggiore, partita ieri da Olbia con il marito per raggiungere il “Brianteo”. «Quest’anno non me ne sono persa neppure una e, nonostante le difficoltà legate ai trasporti, se riuscirò, continuerò a seguire il Cagliari in capo al mondo». Sia ben chiaro: nessun gemellaggio. Anche gli ultras non si rivolgono reciprocamente cori più salaci del solito. Ma che – in generale – ci si scambino messaggi e gesti di amicizia e simpatia è un dato di fatto.

L’emozione

Ha appena lasciato l’ospedale San Raffaele di Milano, dove lavora da coordinatrice infermieristica, Paola Congiu. Quella in direzione Monza è una corsa verso le radici: «Come possiamo abbandonare il Cagliari? Poi ora, che ci sta regalando un po’ di energia». La passione per i colori rossoblù le è stata contagiata dai genitori: «E ora l’ho trasmessa anche ai miei due figli, a cui è bastata qualche partita per abbandonare l’originaria fede juventina». Una mobilitazione per il Cagliari così forte è dovuta anche alla presenza, radicata nel settentrione, di circoli dei sardi: «Io stessa», ricorda Congiu, sono presidente del circolo “Sa Pintadera in Su Nuraghe” a Cologno Monzese. Facciamo l’inaugurazione sabato dopo la gara con il Bologna, sperando di festeggiare».

Il viaggio

Ha preso il treno ieri alle 7 ed è arrivato a Monza poco dopo le 14, Vincenzo Crisci, ufficiale di finanza appena andato in pensione. Napoletano d’origine, residente a Latina, Crisci è tifoso del Cagliari dai tempi di Gigi Riva. Non è sorpreso dalla massiccia presenza di supporter sardi al “Brianteo”: «Del resto abbiamo accumulato un bel po’ di ritardo quanto a entusiasmo», scherza. «A prescindere dalla sconfitta, non credo che la squadra, benché giovane, possa passare dalle stelle alle stalle in un attimo». Diverse centinaia di tifosi hanno raggiunto la Brianza da Cagliari. Non è riuscito a partire Roberto Saba, imprenditore, da sempre tifoso rossoblù: «Peccato», constata, «fino al match di Monza tutto l’ambiente ha attraversato un bel momento, ma siamo consapevoli del fatto che prima si raggiunge quota 40 punti meglio è. Non nego però la gioia di vedere il nostro Cagliari lassù. Anzi, spero che questo sia un incidente di percorso e ci rimanga a lungo. Se però ci fossero stati più voli, soprattutto da Linate, forse ce l’avrei fatta. Ma sappiamo che per noi i trasporti sono un problema e un limite».

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