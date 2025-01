La cura Ruggeri rivitalizza il Barisardo 

Bari Sardo. Per gran parte dell’andata il Barisardo è sembrato un corpo estraneo all’Eccellenza. Poi, come un timido anatroccolo, ha tolto fuori coraggio e voglia di ritagliarsi spazio sul treno per la salvezza. Tanto che, negli ultimi 9 turni, sono arrivati 11 punti. È il risultato della cura di Nicola Ruggeri, tecnico chiamato al capezzale biancoblù a inizio novembre dopo le dimissioni di Vittorio De Carlo.

Stefan Dimitrijevic è uno dei simboli della rinascita degli ogliastrini che, per la prima volta, hanno abbandonato l’ultima posizione e ora ci credono sul serio (la salvezza diretta è a -3). Alle qualità nel dribbling e nella velocità unisce quello spirito di sacrificio in copertura che tanto piace a Ruggeri. Ventuno anni, l’italo-serbo è stato decisivo con il Tempio. Il trequartista è alla terza marcatura stagionale (doppietta con i galletti e gol all’Ossese), confermandosi anche un efficace uomo-assist, tra le specialità della casa.

«La stagione è iniziata male ma ora ci stiamo riprendendo. Lo confermano le ultime due vittorie di fila. Ora attendiamo la Nuorese in casa e l’obiettivo è vincere». Trafila nelle giovanili di Bologna e Genoa, con cui ha vinto un campionato, Dimitrijevic ha disputato due stagioni nella seconda serie serba prima di rientrare in Italia. «Al Barisardo mi trovo benissimo e ho sposato il progetto del presidente Roberto Ibba, che ringrazio. Obiettivi? La salvezza col Barisardo e approdare nel calcio professionistico». La rincorsa di Dimitrijevic e del Barisardo è appena iniziata.

