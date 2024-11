la cura ruggeri rianima il barisardo malato 

Barisardo Oc 1

Ferrini Cagliari 0

Barisardo (3-5-2) : Pisu, Firulesko, Mihali, Restivo; Martin Pereira, Dimitrijevic (33’ st Adamo), Mabo, Soilihi, Nunes Correia (23’ st Marcon); Dragan, Tosi (13’ st Vara). In panchina Aquilon, Kostic, Marcon, Murgia, Melis. Allenatore Ruggeri.

Ferrini Cagliari (4-2-3-1) : De Luca; Fredrich, Bonu, Mancusi, Montisci; Scioni, Mazzei; Serrau (7’ st Mele), Alexandre, Podda; Caddeo. In panchina Cordeddu, Atzei, Serra, D’ore, Piroddi, Corona, Manca, Pusceddu. Allenatore Antinori.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : nel primo tempo, 19’ Soilihi.

Note : espulso Restivo; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 80.

Lanusei. La cura di Nicola Ruggeri fa risorgere il Barisardo. Gli ogliastrini, che non centravano la vittoria dalla prima giornata di campionato, superano la Ferrini Cagliari. Lo fanno di misura, con un gol di Soilihi nel corso del primo tempo. Poi ringraziano il portiere Pisu, monumentale per tutto il resto della gara. L’estremo difensore resta concentrato fino alla fine, quando in pieno recupero salva il risultato e contribuisce a far tornare la fiducia in una squadra inchiodata all’ultimo posto in classifica.

Il gol partita arriva al 19’. Nasce da una punizione di Nunes Correia, spina nel fianco della difesa ospite. La palla spiove in area e all’appuntamento si fa trovare puntuale Soilihi che, di testa beffa Pisu.

Poi la Ferrini, da dieci giorni guidata dall’esperto Bebo Antinori, reagisce trovando però una difesa arcigna e, soprattutto, un super Pisu. Il numero uno degli ogliastrini, che chiudono in dieci per il cartellino rosso mostrato dall’arbitro a Restivo, è in giornata di grazia e para tutto ciò che gli capita. E i cagliaritani restano a bocca asciutta.

