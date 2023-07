La cura Ranieri: «Zito devi fare gol» 

Inviato

Saint-Vincent. Destro, sinistro. Mima il gesto del boxeur con le braccia dopo ogni gol, vuole prenderla a cazzotti questa Serie A. Destro, sinistro. Usa entrambi i piedi per segnare alla Juventus Next Gen, con una naturalezza disarmante. E usa anche la testa, non proprio la sua specialità e indicativa anch’essa del livello di autostima che ha raggiunto dopo la promozione, e in particolare dopo l’ormai “sua” epica Cagliari-Parma. È servita, dunque, una tripletta di Zito Luvumbo, entrato al quarto d’ora della ripresa, per piegare la resistenza dei bianconeri (buona squadra e ben organizzata dall’ex rossoblù Brambilla) e asfaltarla poi. Già nelle prime due uscite stagionali il ventunenne angolano si era dimostrato particolarmente carico, motivato e sul pezzo. Nell’amichevole si sabato ieri allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent è stato a dir poco devastante. E per quanto sia solo calcio d’estate e l’avversario militi in Serie C, l’impatto che ha avuto l’altro ieri - e in generale in questo ritiro in Val d’Aosta - rende meno traumatico l’infortunio di Lapadula e spinge Ranieri a ulteriori riflessioni e valutazioni nel cuore dell’attacco.

Zito Show

Già contro la Primavera della Roma si era preso la scena e aveva provato a trascinare la squadra cercando più volte la porta e colpendo il palo, tra l’altro, da cui è poi nato il gol di Lella. Prima ancora a Olbia, aveva mandato in rete Pereiro con un cross calibrato. Con la Juventus Under 23, schierato al centro del tridente, ha dimostrato quanto può essere letale dentro l’area e uno strapotere fisico pazzesco, oltre la tecnica. Ha giocato di astuzia ma anche di prepotenza in certi casi e vede la porta come mai l’aveva vista da quando è arrivato in Italia, nell’estate del 2020. Anche se è cambiato soprattutto l’approccio. Sa sempre di avere una marcia in più rispetto agli altri ma sta imparando a gestire ciò che Madre Natura gli ha donato e provando così a dare un senso al suo talento. Già Agostini lo aveva indirizzato nell’ultimo anno di Primavera, Ranieri lo sta ora affinando grazie anche alla crescita caratteriale di Zito, che gioca per la squadra ma anche per il gol.

L’anno della svolta

«Caro Zito, è bello tutto quello che fai. Ma sei un attaccante e gli attaccanti vengono pagati soprattutto per i gol. Se vuoi fare i soldi nella vita, quindi, devi iniziare a segnare di più». La battuta di Ranieri in allenamento ad Asseminello qualche mese fa - prima di Cagliari-Parma - ha stimolato indubbiamente il suo orgoglio e spinto a perfezionarsi. Alla lunga in Serie B è stato un fattore, in Serie A può diventare un crac. In questo ritiro sembra davvero libero da ogni turbamento e convinto di potersi prendere il grande palcoscenico. Il matrimonio, subito dopo la promozione, gli ha dato probabilmente più serenità. La moglie lo raggiungerà in Sardegna e anche il suo stile quotidiano di vita a quel punto cambierà, inevitabilmente. L’anno della svolta, in tutti i sensi. Ranieri lo stimola in continuazione per poi coccolarselo alla prima occasione. Solo sorrisi e applausi, invece, dai tifosi presenti qui in Val d’Aosta che sembrano adorarlo. Zito Zito , Luvumbo si sta prendendo il Cagliari.

