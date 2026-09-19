La cura Palladino porta solo un pari: fischi sul Bologna 

Bologna 1

Torino 1

Bologna (3-4-3) : Skorupski; Helland (13’ st De Silvestri), Heggem, Theate; Zortea (39’ st Holm), Ferguson, Pobega (31’ st Moro), Miranda; Bernardeschi (31’ st Orsolini), Piccoli, Cambiaghi (13’ st Odgaard). In panchina Pessina, Happonen, Casale, Alhassane, Vitík, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Mbangula, Enem. Allenatore Palladino.

Torino (3-4-2-1) : Perri, Comert (23’ st Belghali), Ismajli, Coco, Fortini (1’ st Pattersson), Fitz-Jim (10’ st Kulenovic), Mandragora, Cacciamani, Bragança (23’ st Ilkhan), Vlasic (23’ st Oristanio), Simeone. In panchina Mascardi, Siviero, Biraghi, R. Rodríguez, Comuzzo, Aboukhlal, Gineitis, Zapata. Allenatore Abate.

Arbitro : Guida di T. Annunziata.

Reti : nel pt 14’ Bernardeschi; nel st 32’ Kulenovic.

Note : ammoniti Bragança, Patterson, Belghali. Recupero 3’ pt-5’ st.

Bologna . Nel Bologna qualcosa ancora non va, nonostante il cambio in panchina: Palladino parte con un pareggio e tanti rimpianti. E comincia pure con i fischi del pubblico a Skorupski, autore con De Silvestri dell’errore che porta all’1-1 di Kulenovic e alla squadra al triplice fischio, che incassa però il sostegno della curva Bulgarelli. Il nuovo tecnico, subentrato a Tedesco, passa alla difesa a tre e trova il gol al 14’: Cambiaghi recupera e serve Miranda che crossa, Ismajli respinge ma verso il centro dell’area, Bernardeschi ringrazia e insacca sotto misura. Ma la paura regna e alla fine il pari scontenta entrambe.

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