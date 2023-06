«La cura dell’aiuola? Rischiamo la multa» 

«Hanno tagliato l’erba alta solo ai bordi dell’aiuola, quella all’interno è ancora lì. Siamo pronti a ultimare il lavoro a patto che non veniamo ripresi con la minaccia di una multa». Suona come un appello alla Provincia del Medio Campidano e al Comune di Arbus, quello di Mario Mura, consigliere del comitato cittadino di Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde.

«Dopo le proteste – racconta Mura – è stata falciata l’erba alta che nascondeva perfino i segnali stradali ai bordi della Provinciale da Sant’Antonio di Santadi a Porto Palma. Forse per dimenticanza o per altro, l’aiuola spartitraffico all’incrocio fra la Provinciale e l’ingresso al villaggio di Torre dei Corsari è piena erbacce».

Una situazione che ha destato rabbia tra i residenti, un brutto biglietto da visita per i turisti della stagione estiva. «L’erba continua a crescere e fra qualche giorno il rischio incidenti si ripresenterà. In passato – insiste Mura – ci abbiamo pensato noi anziani del posto a pulire. Lo vorremmo rifare, solo se la Provincia ci autorizza. Non possiamo rischiare di essere multati, proprio com’è capitato qualche tempo fa. Per fortuna l’ abbiamo scampata: ora sappiamo che non si può intervenire sul suolo pubblico senza i dovuti permessi». ( s. r. )

