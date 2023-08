La cura del verde pubblico divide la cittadinanza 

Cittadini diviso sullo stato del verde pubblico. Se da una parte diversi sestesi lodano la manutenzione di piazze, alberi recuperati e lo sfalcio nei campi abbandonati, altri lamentano carenze.

Tante le accuse mosse di recente, tra cui la cementificazione diventata eccessiva e una mancanza di tutela delle aree verdi. Analizza la situazione l'assessora al Verde pubblico, Roberta Argiolas: «Il mio obiettivo è cercare di dare risposte ai concittadini, non ho mai smesso di cercare risorse al anche di fuori del bilancio comunale. La manutenzione del verde pubblico è affidata alla società Primavera 83, grazie a un appalto pluriennale che ci ha permesso di svolgere gli interventi ordinari e straordinari. L'estensione complessiva delle aree verdi di Sestu è di 11.710 metri quadrati, sui quali sono presenti 41 impianti di irrigazione».

L’esponente della Giunta aggiunge che, grazie ai fondi dello stesso appalto, si rispetta la programmazione per quanto riguarda gli sfalci di quasi trecentomila metri quadrati di terreni incolti. L'ultimo intervento di questi giorni, in occasione della festa in onore di San Gemiliano, include la pulizia delle aree verdi di competenza comunale e dei cigli stradali, oltre che la manutenzione straordinaria del verde ai lati della strada che collega il centro abitato con la chiesa campestre.

«Tra i progetti più importanti che abbiamo portato avanti», conclude Argiolas, «ci ha consentito di accedere ai fondi del Pnrr per tre milioni 254mila euro quello del parco fluviale. Grazie ai soldi stanziati in bilancio, in inverno eseguiremo i lavori di riqualificazione del parco comunale di via Fiume: gran parte della pavimentazione diventerà un’area verde». (ma. ca.)

RIPRODUZIONE RISERVATA