La cultura respira: «Fare rete la chiave per crescere di più» 

Non di soli cantieri vive il cittadino. Il panorama culturale della cittadina sembra finalmente mutare. In meglio secondo l’assessore alla Cultura Maria Tegas. La pietra angolare è di certo la Scuola civica di musica: «Gli iscritti sono cresciuti in modo esponenziale, la formula del fare rete con Tortolì, Bari sardo e Ulassai è vincente e indica la fiducia nella nostra offerta formativa. Noi l’abbiamo espressa rinnovando la convenzione non per un anno ma per tre anni». Fare rete anche per la promozione del canto a tenore. «Insieme al Tenore di Lanusei sediamo al tavolo di coordinamento per scrivere le regole che permetteranno la tutela del canto, con alcuni progetti che vedono nella scuola un veicolo per la promozione e tutela». La valorizzazione della lingua sarda passa anche per il progetto Tulis, con Loceri Comune capofila. Tegas rivendica inoltre i contributi ai comitati ma soprattutto il successo del festival di letteratura per l’infanzia Ridda Selvaggia (in svolgimento). Ridda ha messo in connessione le suggestioni del bosco e la letteratura. Ha permesso di far conoscere e promuovere il polmone verde della cittadina di Lanusei. Le aree archeologiche son state lo scenario perfetto per la lettura con i bambini e la connessione con le radici del nostro territorio». Tra le novità positive i tanti turisti arrivati con il Trenino verde e la semina a lungo termine di Itaca, per promuovere il territorio sia dal punto di vista ambientale e culinario. In attesa di una rassegna letteraria di alto livello, da più parti auspicata, torneranno i progetti di promozione della lettura per le scuole.

