La cultura produce nuove buste paga 

Sono passati 210 giorni da quando, in uno studio notarile di Cagliari, è stata costituita la Fondazione Tortolì. Un tempo in cui le varie figure istituzionali, sia politiche che amministrative, hanno fornito indirizzi e redatto atti utili a delineare lo scenario. Al di là della finalità intrinseca della Fondazione, ossia la gestione del patrimonio artistico-culturale della cittadina, l’organismo è una piccola miniera di lavoro, con otto buste paga pronte a essere sfornate ogni mese. I bandi di concorso erano così appetibili da aver suscitato l’interesse di tredici figure professionali. Ambivano a far parte dell’organico che, nei prossimi giorni, prenderà servizio fra il complesso archeologico de S’Ortali ‘e su Monti e la biblioteca “Emilio e Joyce Lussu”. «Giusto il tempo di sbrigare gli ultimi adempimenti e poi i vincitori di concorso saranno operativi nei siti di destinazione», afferma Stefania Vargiu, presidente della Fondazione.

I vincitori

Le varie commissioni, sotto la direzione di Giulia Balzano, manager della Fondazione, si sono riunite più volte nelle ultime settimane per i colloqui dei candidati e l’elaborazione dei punteggi. Erano sette i candidati per il ruolo di archeologo coordinatore. Hanno partecipato in cinque e la selezione l’ha vinta Fabiana Pistis. La stessa che è arrivata in cima alla graduatoria nel concorso per l’assunzione di tre operatori culturali e turistici ed è dunque probabile lo scorrimento della stessa per completare il quadro generale. In questo caso (quattro ammessi), oltre a lei, sono risultati vincitori Maria Cristina Piroddi e Patrizia Lepori. Per le due caselle da riempire nella posizione di operatore addetto alla manutenzione hanno corso in due: Francesco Tegas e Paolo Demara. Sono passati entrambi. Qualora le sei figure dovessero formalizzare la propria disponibilità a prendere servizio, per loro si apriranno i cancelli de S’Ortali ’e su Monti, luogo che profuma di storia e meta di migliaia di visitatori ogni anno. Capitolo biblioteca: erano due le posizioni aperte, hanno partecipato in tre. A vincere i concorsi sono stati Alessandro Taccori (bibliotecario supervisore) e Marianna Fois (bibliotecaria impiegata).

Nuovo corso

Presto saranno gestiti dalla Fondazione anche gli altri siti, dalle torri di San Miguel e San Gemiliano al teatro San Francesco, passando per il museo di arte contemporanea Su logu de s’iscultura, Sa Domu beccia (appena concessa in comodato d’uso gratuito per sei mesi al gruppo folk Sant’Andrea di Tortolì) e l’Ex Blocchiera Falchi. «È un’autentica svolta per il patrimonio artistico-culturale di Tortolì», aggiunge la presidente Vargiu, che freme per l’avvio del nuovo corso.

Sul territorio

La Fondazione si candida anche ad allargare gli orizzonti instaurando approcci sinergici con altre realtà simili che operano sul territorio. A cominciare da Ulassai, con cui si vogliono tessere scambi culturali.

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