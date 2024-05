La cultura patriarcale si combatte anche così 

Riescono sempre a suscitare una certa attrattiva le storie di paese. Sarà per quel ritorno alle antiche tradizioni che mantengono salda l’identità comune, o per il fatto di poter osservare il presente attraverso il prezioso lascito del passato. Non dimenticare chi siamo e da dove veniamo è un imperativo categorico ancor più essenziale laddove si tenti di ricostruire i percorsi che han portato la società a compiere un balzo significativo in materia di diritti umani, emancipazione e tolleranza. Abbiamo visto, ad esempio, con quale peso è tornata in ballo la questione femminile; a fronte dei più recenti fatti di cronaca che, oltre a riaccendere il dibattito, han traghettato il “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi verso un riconoscimento nazionale a dir poco sorprendente. Su un registro simile ma con proprietà ben distinguibili, “Il mio posto è qui” nasce dalla collaborazione tra il regista Cristiano Bortone e Daniela Porto, autrice del romanzo omonimo da cui è tratto l’adattamento.

La storia

In un piccolo paese della Calabria, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la lotta per la legittima affermazione di una giovane madre si scontra con le ipocrisie della moralità provinciale e le violente imposizioni all’interno del focolare domestico. Ancora in pieno conflitto, Marta assiste alla partenza del suo amato Michele, chiamato ad arruolarsi nell’esercito. Prima di salutarsi, i due trascorrono una notte di passione che darà alla luce il piccolo Michelangelo. Senza far più ritorno, il soldato lascerà da sola la compagna nel prendersi cura del figlio, oppressa ancor più dal malcontento dei genitori per una gravidanza indesiderata che incide sull’immagine e sul fabbisogno della famiglia. Alla proposta di matrimonio del macellaio Gino, la giovane si troverà perciò costretta ad acconsentire; ma durante i preparativi necessari Marta incontrerà Lorenzo, il sarto della parrocchia mal visto dai paesani per la sua dichiarata omosessualità. Da un’iniziale diffidenza, la ragazza scoprirà presto una persona sensibile e intraprendente, che la sosterrà nel battersi contro le usanze più retrogradi e nel decidere autonomamente del proprio futuro. Laddove l’aspetto formale tenta di ricostruire con precisione visiva e attenzione al dettaglio storico i tratti distintivi dell’epoca - tra l’immutata bellezza dei paesaggi e i ruderi degli scorci urbani - l’incedere della trama si muove a stretto contatto con le vicende che interessano la protagonista nei differenti luoghi d’espressione civile. Il confronto con la mentalità popolare avviene attraverso un codice che, senza indottrinamenti, favorisce una libera chiave di lettura.

Le battaglie civili

Supportati da una scrittura solida e refrattaria ai luoghi comuni, i due attori principali incarnano egregiamente il disagio nei confronti di una realtà ostile, in linea tra la disperazione e il desiderio di riscatto, oltre all’utilizzo del dialetto calabrese che infonde alle loro interpretazioni ulteriore credibilità e naturalezza. “Il mio posto è qui” si allinea perciò ad una fase del nostro cinema che ha fatto della campagna per i diritti civili una ricerca di qualità, ed uno spunto attraverso cui interrogarsi tra le infinite complessità che ancora risiedono nel nostro ordinario vivere.

