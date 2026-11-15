Trentasei anni di cinema a Tavolara, quindici di “Storie di un attimo”, il festival popolare di fotografia, ventidue de “L’altro cinema” che – a prezzi popolari – illumina l’inverno olbiese con le pellicole meno commerciali. Più innumerevoli iniziative fuori sacco . Basterebbe per dichiararsi soddisfatti. E invece no. Marco Navone, insegnante di lettere (ora in pensione) per mestiere, operatore culturale per vocazione, mentre, nella sede del Politecnico Argonauti, nel cuore del centro storico, presidia la mostra mercato delle macchine fotografiche che ieri ha chiuso “Storie di un attimo” e organizza lo smontaggio delle mostre, gli importanti fotoreportage esposti al museo, ha già la testa sugli altri progetti ad iniziare da L’Altro Cinema che parte tra dieci giorni. Uno dei testimoni di una città che non vive solo di glamour estivo.

Come è andata la rassegna?

«È andata bene, malgrado qualche iniziale complicazione siamo riusciti prima di tutto a non bucare l’appuntamento e a portare un’offerta di qualità restando sui nostri temi fondanti. Una riflessione sulla fotografia, che è in un momento di grande trasformazione, e anche sul mondo che ci sta intorno. Cerco di fare sempre una sintesi di quello che vedo in giro per festival e quindi affiancare alle mostre, corsi, laboratori, pensando anche a un pubblico un po’ diverso. Un’attività che poi prosegue nel tempo, stiamo per partire con un corso con gli istituti Deffenu e Mossa su fotografia e intelligenza artificiale».

Chi sono i visitatori di Storie di un attimo?

«C’è lo zoccolo duro degli appassionati, molti cresciuti con i nostri corsi, e un pubblico che viene dal resto della Sardegna. Poi cerchiamo di allargare la platea, portiamo avanti da anni l’immagine ritrovata e quest’anno c’è stato il debutto allo spazio Holo con un target più giovane».

Olbia viene spesso dipinta come una città poco attenta alla cultura: è così?