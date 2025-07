«La cultura non ha età e mantiene giovani» 

Ha dedicato la sua vita al mondo della cultura e della scuola. Salvatore Manno, 73 anni, è il fondatore e presidente dell’Università della Terza Età del Monreale dal 2007 e per 40 anni docente di italiano e storia, ha cresciuto diverse generazioni di studenti. Ora il sodalizio culturale ha compiuto 18 anni e può contare su oltre 150 iscritti con una vasta offerta che va dalle lezioni tradizionali ai corsi e alle tante visite guidate sul campo.

La missione

«Tra le tante persone che frequentano – racconta il professor Manno – c’è molto entusiasmo e voglia di impegnarsi. Abbiamo qualche alunno che supera i 90 anni e i docenti vengono felici da noi perché sanno di essere ascoltati. Ho tenuto anche un corso su Dante Alighieri e a fine anno accademico siamo stati a Villa Abbas a Sardara mentre con il professor Giuseppe Marras abbiamo fatto un lavoro di demografia urbanistica a Montevecchio e a Cagliari. La cultura non ha età e tiene allenata la mente. Il prossimo anno i nostri studenti saranno ancora di più impegnati non solo in lezioni teoriche ma in corsi pratici come è successo da poco quando i corsisti hanno fatto i covoni di fieno. Dal prossimo gennaio ci saranno dei grossi cambiamenti nel terzo settore».

Il prof

Salvatore Manno (“Totti” per gli amici) ha cresciuto tantissime generazioni di studenti e dei suoi 40 anni di insegnamenti 34 li ha trascorsi nel glorioso istituto magistrale “Emilio Lussu” (poi accorpato al liceo Marconi), dove per 20 anni è stato vicepreside. «Sono stato sempre innamorato dei ragazzi e della cultura, nei 4 decenni a scuola posso dire che è molto di più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. I ricordi sono tantissimi e in uno dei miei ultimi giorni di lezione i miei studenti mi hanno consegnato una targa: “Grazie perché ci hai insegnato a vivere”. Mi sono commosso e ho pianto di gioia. Ho avuto tra gli studenti anche alcuni amministratori come Nicola Ennas, Silvia Mamusa, Bebo Casu e Domenico Sanna, direttore marketing delle cantine Su Entu, che da poco ci ha accolto come Università alle cantine di Sanluri».

C’è chi trova un abisso tra le generazioni di ieri e i ragazzi di oggi, ma questo discorso non vale per Salvatore Manno: «Quelli di 40 anni fa non sono molto diversi da quelli di oggi, ma è cambiata tantissimo la società con le famiglie: gli studenti spesso appartengono a coppie separate o di genitori entrambi lavoratori che dedicano poco tempo ai figli. In passato i ragazzi erano più disponibili ad ascoltare. Oggi sono più vivaci forse perché hanno molti mezzi tecnologici a disposizione a partire dagli smartphone. In tutta la mia esperienza a scuola non ho mai avuto uno scontro con i miei studenti e molti si sono fatti strada come medici, militari o ingegneri». (g. pit.)

