La cultura non acchiappa i turisti 

La firma del contratto è attesa oggi: Carla Del Vais si accinge ad assumere formalmente l’incarico di direttrice, curatrice scientifica e responsabile dei servizi educativi del museo Antiquarium arborense. E subito dopo la firma inizia già il suo lavoro: il primo impegno ufficiale è un sopralluogo nei rinnovati locali dell’edificio di piazza Corrias assieme all’assessore alla Cultura, Luca Faedda, e all’archeologa della soprintendenza, Maura Vargiu.

Al lavoro

Con i lavori ormai agli sgoccioli, ci sono da definire i nuovi allestimenti delle sale espositive per riuscire a restituire alla città il suo più importante presidio culturale.

La prolungata chiusura per l’intervento di riqualificazione ha pesato e non poco sugli introiti registrati nel rendiconto 2024, documento che fotografa in maniera dettagliata l’attività di promozione e gestione svolta dalla Fondazione Oristano relativamente al museo, alle torri e alla pinacoteca “Carlo Contini”.

I numeri

Senza il traino dei reperti, delle mostre permanenti e di quelle temporanee ospitate nella struttura intitolata a Peppetto Pau (cantiere dal 18 febbraio 2024) i biglietti staccati per i siti culturali cittadini si sono fermati a quota 7.266, per un incasso totale di 24.657 euro. Briciole rispetto ai costi di gestione, pari a 317mila euro (quasi totalmente finanziati dalla Regione): 300mila per il personale, la restante parte per spese generali.

Le due facce

È la torre di Mariano II il monumento più gettonato: 4.288 visite, con un picco di 873 nel mese di agosto, complici le aperture notturne in occasione di “Shopping sotto le stelle”.

La torre di Portixedda, al contrario, continua ad essere poco valorizzata (anche perché praticamente non apre mai) con appena 160 visite in un anno (121 solo ad aprile in occasione di “Monumenti aperti”). Anche la pinacoteca comunale “Carlo Contini” ha dovuto fare i conti con disagi e operai: i locali che occupano la collezione permanente sono rimasti chiusi per lavori all’impianto antincendio da giugno a settembre e a fine anno ha registrato appena 642 accessi in tutto.

Positivo invece il bilancio del Foro Boario che nei sei mesi di apertura della mostra “Fucking Change”, ha attirato quasi mille appassionati d’arte contemporanea. ( m. g. )

