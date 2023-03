La cultura locale per il rilancio turistico 

Anche Monserrato rientra nel progetto “Comitato Sardegna 2024 – percorsi di benessere”, ideato dall’associazione Arka Eventi Culturali con lo scopo di valorizzare la cultura locale, migliorando la qualità dell’accoglienza e proponendo percorsi formativi per rendere le città luoghi ospitali e favorire il ritorno dei turisti.

«È nato tutto a ottobre 2022, con l’inserimento di Arka nella rete dei Comuni amici della famiglia, dato che come responsabile del Dipartimento Salute, Famiglia, Lavoro e Ufficio Europa, ho cercato di sviluppare un progetto che contribuisse al benessere di territori e famiglie», dice Tiziana Mori, ex assessora alle Politiche sociali di Monserrato. «La pandemia, che ha causato squilibri ancora evidenti nella sfera socio-lavorativa di tante famiglie, ci ha spinto a realizzare entro il 2024 una rete di animatori culturali territoriali rappresentativi del luogo ad essa attribuito, che colgano le esigenze della comunità, partecipando a bandi non solo europei ma anche di fondazioni private».

Arka sta predisponendo iniziali corsi gratuiti per formare persone che vogliano rendersi disponibili a far parte della rete. «A ciò affianchiamo momenti conviviali», prosegue Mori, «per sensibilizzare i cittadini e partecipare insieme ad eventi e organizzarne sempre di nuovi anche grazie al supporto di vari esercizi commerciali che ci ospitano per le riunioni operative». Come iniziative conviviali sono previste giornate immerse nella natura in compagnia di un nutrizionista socio dell’associazione, e attività come lo yoga, che Arka sta calendarizzando anche per Monserrato. (ste. lap.)

