La cultura etnografica trova spazio nella casa mulino 

Riprende vita a Nurallao la casa mulino. Si tratta di una vecchia abitazione dove è presente una macina pressoché intatta di cui si sta occupando l’associazione culturale Etnos costituita da persone che intendono recuperare tradizioni, usi e soprattutto ridare vita ai quartieri e alle vie del paese. Attualmente sono in corso i lavori di sistemazione dei vari spazi e a breve la Casa sarà di nuovo visitabile con l’intento di renderla anche un centro etnografico.

«Tra queste mura c’è tanta storia», dicono i soci di Etnos, «è un luogo dove tempo fa le persone venivano per macinare il grano ma anche per scambiare qualche parola, per raccontarsi». Gli eredi nel corso del tempo hanno cercato di venderla ma senza successo, fino a che è arrivata la proposta dell’associazione. Un progetto che è stato accolto con entusiasmo e così oggi Etnos ha la casa mulino ceduta in comodato d’uso per cinque anni con possibilità di rinnovo.

Dare nuova vita a questo spazio non vuole solo essere un mero aprire le porte per una visita fugace ma è soprattutto creare un luogo di incontro, scenario di eventi, di laboratori esperienziali per bambini, adulti e anziani. L’associazione persegue però un obbiettivo ben più ambizioso e cioè quello di aprirsi al territorio e dunque fare rete con i comuni vicini al fine di valorizzare ognuno la propria identità e insieme l’identità di un territorio. (s. g.)

