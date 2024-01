«La cultura contro il pensiero unico». Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto come una rockstar da 8mila persone alla Vitrifrigo Arena con una standing ovation, sono il miglior auspicio per Pesaro che per il 2024 ha preso il testimone da Brescia e Bergamo come Capitale italiana della Cultura. «È il presupposto delle nostre libertà, inclusa quella di stare insieme».