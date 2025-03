La cultura dell’antimafia Oggi due incontri ad Alghero 

Un patto di ferro con le nuove generazioni perché la lotta alla mafia diventi un grande movimento culturale e l’educazione alla legalità la base fondante della società dei giovani. Il Movimento Agende rosse, con l’associazione Itinerandia e gli istituti scolastici comprensivi di Alghero, sottoscriveranno questa mattina un protocollo d’intesa al termine dell’incontro pubblico al Cinema Miramare con protagonisti Mari Albanese, Angelo Garavaglia Fragetta, Salvatore Borsellino (in collegamento video), Giuseppe Carbone, Giovanni Impastato e Victoria De Lisi.

L'iniziativa rientra nell’ambito del Festival letterario dall'Altra parte del mare organizzato dall'associazione Itinerandia in collaborazione con la libreria Cyrano.

Ognuno interverrà per portare la propria testimonianza, il proprio vissuto, a cominciare da Albanese, insegnante e scrittrice impegnata in diversi progetti per la sensibilizzazione dell’antimafia sociale soprattutto nel mondo della scuola.Già assessora e consigliera comunale di Alimena, oggi è consigliera e presidente della Commissione Cultura dell’ottava Circoscrizione di Palermo; componente dell’Assemblea nazionale del Pd e responsabile del Dipartimento antimafia sociale del Pd Sicilia. Ha raccontato nel libro "Cinque vite" le storie dei familiari della scorta di Paolo Borsellino, il magistrato assassinato da Cosa Nostra nel 1992 (alle 18.30 nella sala conferenze del Quarter Elias Vacca dialogherà con l’autrice proprio sui contenuti di quest’opera). L’ingegnere Salvatore Borsellino, invece, fratello minore del giudice antimafia, sarà in collegamento video per parlare con i ragazzi. (c. f.)

