La cultura del vino trasmessa ai ragazzi 

Fornire agli studenti le informazioni di base per un avvicinamento al mondo del vino, trasmettere il valore dell’abbinamento con il cibo e l’importanza che la viticoltura ha avuto nel tempo per l’economia dell’Isola.

L’istituto Ipia Galileo Ferraris aderisce a “D-vino”, un progetto proposto dall’associazione nazionale “Donne del vino”, voluto esorto durante il mandato della presidente nazionale della stessa associazione Donatella Cinelli Colombini. Il percorso rivolto agli studenti delle scuole superiori con indirizzo turistico alberghiero, si articola in due incontri: il primo è già stato effettuato con l’intervento delle socie Luisa Carcangiu Bayre (vice delegata della Sardegna e titolare del Convento San Giuseppe a Cagliari e Rossella Pisano, (Maestra assaggiatore e docente in corsi professionale).

Il settore enoturistico è divenuto il fulcro del turismo esperienziale, determinante nella scelta delle destinazioni e l’iniziativa si prospetta come uno sbocco importante per glialunni che, in futuro, potranno essere responsabili di sala, addetti all’accoglienza, manager di alberghi o strutture ricettive, divenire ambasciatori del territorio e contribuire così alla valorizzazione delle eccellenze locali. (ad. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA