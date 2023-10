La cultura del cibo per scoprire i popoli lontani 

Hanno preso il via a San Giovanni Suergiu i laboratori finali del progetto “Convivium”: un viaggio tra sapori e culture.

Il progetto ha come finalità quella mettere a confronto la gastronomia tipica sarda con quella dei paesi di origine degli immigrati sul territorio. Il messaggio è quello del valore della diversità come ricchezza in una convivialità interculturale, come racconta l’ideatore Felix C.C. Adandedjan dell’associazione Gno’Nu. «È un progetto portato avanti grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e l’istituto comprensivo Marconi, e il patrocinio del Comune – dice -abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi alla scoperta dei propri valori culturali, confrontando le varie culture alimentari. Il progetto si svolge in due fasi: la prima teorica con la conoscenza dei prodotti e poi la pratica coi laboratori di cucina».

Ieri l’avvio è stato preceduto dalla presentazione del progetto con la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai: «In una Sardegna che si candida a essere per il 2024 la destinazione più ambita a livello turistico per il cibo - dice – i progetti come Convivium si inseriscono a pieno nel concetto del cibo come strumento di conoscenza, di solidarietà e di fratellanza fra popoli di culture lontane e diverse dalla nostra». (f. m.)

