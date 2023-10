La cultura contro l’inciviltà, lezione di storia nella pineta-discarica 

Parlare di cultura e storia in un luogo spesso maltrattato dagli incivili che gettano i rifiuti. È “L’esperimento civico” voluto dall’associazione culturale archeologica Sextum che, per venerdì alle 16,30, ha organizzato una conferenza nella pineta accanto all’ecocentro di Sestu. Interverranno Antonio Ibba, docente di storia romana all’Università di Sassari, Rahul Berardelli de Le Compagnie del Cocomero; Fabio Pisu, burattinaio col suo Mondo Animato; Marcello Pili, docente di musica e musicista, e Antonello Greco, archeologo e docente. «L’idea è portare attenzione civica e culturale in un sito dalle enormi potenzialità ambientali, purtroppo vilipeso e offeso dall’inciviltà degli uomini», spiega Greco, presidente dell’associazione Sextum. Uno spazio verde ridotto a una discarica, tanto più offensiva perché proprio accanto all’ecocentro. L’evento prevede brevi interventi culturali e artistici di circa dieci minuti. Ci sarà anche una delegazione dell’associazione Plasticfree, per pianificare successive pulizie del luogo, sempre fatte da volontari. ( g.l.p.)

