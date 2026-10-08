«La cultura come occasione di crescita» 

L’autunno culturale si annuncia ricco di proposte. A Terralba torna l’appuntamento proposto dall’associazione Origamundi con “Giovane teatro diffuso”, rassegna ospitata al teatro comunale e sostenuta da Regione, Comune, Fondazione di Sardegna. «Manifestazioni come questa - afferma il direttore artistico Ivano Cugia -dimostrano come sia possibile creare occasioni di incontro e crescita direttamente nei territori, senza dover necessariamente fare riferimento ai grandi centri urbani». Prenderà il via domani con “Diario di un triceratopo”, spettacolo prodotto da Il Crogiuolo e rivolto ai bambini dai sei anni in su. Domenica 18 “Cammina... Cammina... Lucertolina”, tratto da una fiaba di Maria Lai e prodotto da Fueddu e Gestu, mentre domenica 25 sarà la volta de “La regina della cenere” di Tragodia teatro. La rassegna si concluderà il primo novembre con “L’enigma di Leonardo da Vinci”, produzione Origamundi.

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A Paulilatino prende forma "Trame d’autunno”, rassegna che intreccia archeologia, storia, letteratura, lingua sarda e tradizioni popolari in un percorso condiviso che coinvolge amministrazione comunale, associazioni culturali del territorio. Il sindaco Domenico Gallus e l’assessora alla Cultura Ilaria Urgu sottolineano come «l’iniziativa nasca dalla volontà di valorizzare le numerose energie culturali presenti nella comunità e di mettere al centro un patrimonio fatto di memoria, storia e identità. L'obiettivo è rendere la cultura uno strumento di partecipazione e rafforzamento del senso di appartenenza». La rassegna prenderà il via domani alle 16 in piazza San Sebastiano con “Aspettando Atobios” , iniziativa curata dall’associazione ProFesta. Domenica dalle 9.30 alle 18.30, il museo archeologico-etnografico Palazzo Atzori ospiterà F@mu – Famiglie al museo, a cura della cooperativa Archeotour. Tra gli appuntamenti più attesi martedì 20 il convegno dell’Aps “La Sardegna verso l’Unesco”, l’incontro “Il culto dei morti in Sardegna” sabato 31. Il 4 novembre Raffaele Cau presenterà il volume “Storia documentata del culto di San Teodoro martire in Sardegna”, il 7 novembre il libro “Dentro la borsa” di Francesca Spanu, in collaborazione con Licanias Off. E tanti altri fino a fine novembre.

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