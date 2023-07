«La cultura ci salva da Caronte» 

La legge non scritta è in vigore da decenni: “Fa caldo, quindi vado al mare”, infatti le spiagge sono un carnaio. Nessuno, però, si è mai preso la briga di contare gli altri, quelli che “Fa caldo, quindi al mare non ci vado”, che dunque si mettono in salvo da canicola, chiasso, sovraffollamento, ricerca di un parcheggio che non c’è, e se la scelta non è il Poetto o Calamosca, si risparmiano pure la coda sulle strade per Villasimius e per Pula. Nessuno li considera, questi “scioperanti”: statistiche e giornali parlano solo del popolo che sta al sole. Il che, a molti, pare una scelta obbligata: se nell’ultima, rovente domenica di luglio non si va al mare, che altro si può fare?

La cultura rinfresca

In realtà, l’elenco delle alternative condizionate, nel senso che ci sono i climatizzatori, è piuttosto lungo. A partire dai luoghi della cultura, dove ci si aspetta un semi-deserto e invece non è così. C’è calca, nella domenica arroventata dall’anticiclone Caronte 2, al Museo archeologico alla Cittadella dei musei, ma si vede tanta gente in giro in tutto il quartiere di Castello, e pure alla Marina. E no, «non sono soltanto turisti che vogliono evitare di stare esclusivamente in spiaggia», sorride in biglietteria un assai impegnato Alessandro Melis, dipendente del ministero della Cultura (cui fa capo l’Archeologico): «Vediamo tantissimi cagliaritani che non amano il sovraffollamento della spiaggia nelle domeniche d’estate e vengono qui ad ammirare i nostri tesori. Saranno molti di più il 6 agosto, considerato che nelle prime domeniche del mese l’ingresso è gratuito».

Palazzo Reg io e di Città

Al Palazzo Regio i ritmi sono più blandi, considerato che la visita è proprio al palazzo in sé, non ci sono mostre, e quindi molti cagliaritani lo conoscono già. Però, assicura il personale della Proservice, fra la trentina di visitatori domenicali (assai di più il sabato), i cagliaritani non mancano mai. Il fatto è che l’edificio storico in Castello, che ospita Prefettura e Città metropolitana, non è incluso nelle visite guidate dei croceristi: ci passano davanti senza fermarsi. Una parte di loro va senz’altro al vicino Palazzo di Città, del Comune: «È una domenica di turisti», sorride Claudio Autiero all’ingresso, «ma anche di cagliaritani che si rifiutano di andare al mare la domenica. La cosa curiosa è che arrivano sudati fradici, ma qualcuno si lamenta per l’aria condizionata troppo fredda. La mostra fotografica su Inge Morath sta funzionando, quella precedente sul giocattolo ha avuto un grande successo». Ma anche ieri, i visitatori non mancavano.

La Cittadella dei musei

Poco omogenea la presenza umana nel complesso in piazzetta Arsenale. Le cere anatomiche del Susini vanno sempre bene, al museo d’arte siamese “Stefano Cardu” ogni tanto si affaccia qualcuno: «I cagliaritani, che apprezzano molto questo museo, ci conoscono già», sorride in biglietteria Rosanna Busso, «ma i turisti non mancano, anche se questa domenica mattina è un po’ fiacca».

La Galleria comunale

Quest’estate cagliaritana è caratterizzata da un’anomala, alta presenza di turisti francesi, spiega Sandro Zedda alla biglietteria di una condizionatissima (sempre nel senso dei climatizzatori) Galleria comunale d’arte, ai Giardini pubblici. È un altro museo che i cagliaritani conoscono benissimo, ma che diventa attrattivo anche per chi già c’è stato grazie alle mostre temporanee: «Quella in corso s’intitola “Segno, colore superficie” ed è dedicata all’olbiese Mirella Mibelli», spiega lo storico dell’arte Giorgio Muceli, «all’aperitivo organizzato sabato pomeriggio nell’ambito della mostra c’erano molte persone. E in ogni caso, d’estate qui al pomeriggio è più animato». Alla fine, resta una verità: la canicola produce fame culturale nella popolazione. Ergo, nessuno spenga i condizionatori in musei e gallerie: anche quelli tengono la mente fresca, oltre che le sale piene.

