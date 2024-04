La cultura cerca aiuto in Regione 

Sul tavolo della nuova presidente della Regione Alessandra Todde c’è subito la grana del consorzio per la Pubblica lettura biblioteca Sebastiano Satta, in liquidazione e che dovrebbe trasformarsi in Fondazione. La finanziaria regionale non averebbe previsto per ora la dotazione economica del 2024. Negli anni precedenti si è trattato di circa mezzo milione di euro. Non è ancora allarme e rischio stipendi e paralisi per le attività. Il consorzio universitario nuorese, l’altro ente culturale che si deve trasformare in Fondazione, attende l’approvazione del bilancio comunale (il termine dato dalla Regione all’amministrazione Soddu è scaduto il 31 marzo). Passaggio necessario per permettere il proseguimento dell’iter che prevede il conferimento delle sedi da parte dei soci Comune e Provincia alla Fondazione.

Si attendono fondi

Le finanze, circa mezzo milione di euro, sono i fondi necessari che dovranno ripartire per le spese di costituzione della Fondazione Satta e la gestione ordinaria dell’ex Consorzio. Fondi che nel 2023 sono stati di circa 400 mila euro. Il consorzio Satta ha già adempiuto, dal canto suo, nell’iter avviato per la costituzione della Fondazione alla stima dei beni immobili, la sede centrale e casa Buscarini. A confermare la notizia dell’assenza di copertura per il 2024 per il consorzio Satta è proprio la commissaria liquidatrice Claudia Camarda. «Gli uffici regionali hanno detto che si dovrebbe operare con un assestamento di bilancio. Sicuramente qualcosa di risolvibile, ma sono i tempi che non possono essere troppo lunghi», spiega la commissaria che aggiunge: «Ad ogni modo la presidente Todde si è resa disponibile ad incontrarmi appena dopo l’insediamento. In questo momento non c’è una allarme per le attività».

Uni Nuoro

In casa Università, però, a rallentare le operazioni per l’iter di trasformazione in Fondazione non sono certamente le risorse (il consorzio ha un avanzo di bilancio) ma l’approvazione dei Dup, il documento unico programmatico, da parte del Comune. Il bilancio di previsione è approvato in giunta, ora è al vaglio dei revisori dei conti. All’interno del documento c’è la sede che l’amministrazione Soddu, socio di Uni Nuoro, porterà in dote alla Fondazione con il caseggiato e le aule di Sa Terra Mala. La Provincia invece è proprietaria dell’altra sede, quella di via Salaris. «Noi abbiamo già inviato le stime degli immobili eseguite dall’Agenzia delle entrate in convenzione, a Comune e Provincia, attendiamo le loro determinazioni», si limita a dire il commissario di UniNuoro, Antonio Mele. La Fondazione, oltre ai soci e allo scopo, ha necessità dei beni che dal punto di vista contabile dovranno essere “travasati” al nuovo soggetto giuridico. Insomma, la politica cittadina si intreccia con quella regionale: da una parte il Comune che per agevolare l’iter deve approvare il bilancio, dall’altra la Regione che deve operare un assestamento per dare i fondi alla Satta.

