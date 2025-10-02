VaiOnline
Selargius.
03 ottobre 2025 alle 00:50

La cultura bussa a Casa Ligas 

L’antica dimora al centro di un fitto calendario di appuntamenti 

Da storica dimora nel cuore di Selargius, un tempo tappa dell’Antico sposalizio con la vestizione della futura sposa, a polo culturale e punto di ritrovo delle associazioni locali. Inizia ufficialmente la nuova vita di Casa Ligas di via Rosselli, una delle domus più antiche presenti in città, che da questo fine settimana ospiterà una serie di iniziative fra tradizioni, storia, teatro e spettacoli di musica e cabaret.

Le tappe

Un calendario di appuntamenti organizzati dalla rete Selargius Cultura, con i proprietari della casa campidanese - Gigi Ligas e la moglie Maria Forresu - il patrocinio del Comune e il supporto dell’assessora alla Cultura Sara Pilia. «Iniziative che celebrano il dialogo tra passato e futuro, tra Sardegna e mondo, offrendo alla comunità occasioni uniche di incontro e riflessione», il commento del segretario della rete culturale, Claudio Puddu.

Si parte domenica - dalle 17 - con “Trame d’identità”: un’esposizione artistica che racconterà l’evoluzione dell’abito tradizionale sardo, osservato attraverso lo sguardo di illustratori, stilisti e artisti contemporanei. Il 9 ottobre doppio appuntamento: alle 16 un viaggio multisensoriale nelle culture precolombine dell’America Latina, tra artigianato e degustazioni, alle 19 la giornata si concluderà con una serata speciale dedicata alla Colombia e alla sua musica. Il 18 ottobre spazio al gruppo di cabaret locale, Le giovani marmitte, con una rappresentazione teatrale che attraverso l’ironia racconterà piccole grandi dinamiche del quotidiano.

Studenti protagonisti

In programma anche un finale simbolico che chiuderà il calendario di ottobre: i piccoli studenti selargini depositeranno in teche speciali – donate dalla Fondazione Claudio Pulli – i loro pensieri, i sogni e i desideri per la città di domani. «Come nella promessa degli sposi del Matrimonio selargino, le teche verranno riaperte dopo 25 anni, nel 2050», spiega Puddu. «Sarà un momento emozionante per ritrovare le voci e i segni lasciati dall’infanzia. L’iniziativa suggellerà la nascita della Fondazione Casa Ligas, che avrà il compito di custodire e valorizzare questo spazio, rafforzandone il ruolo come casa della memoria e della cultura condivisa». Work in progress altri appuntamenti. «L’obiettivo è arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città», conclude Puddu.

