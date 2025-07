La cultura al centro delle attività estive  

Tre mesi e sei mesi d’età bastano per essere iscritti alla biblioteca di Sestu. Perché se un vecchio programma diceva “non è mai troppo tardi”, in questo caso “non è mai troppo presto”.

È un piccolo record della biblioteca in via Roma che conta più di mille iscritti. Loro si chiamano Lorenzo Angioni e Leonardo Bryan Frau, di sei e tre mesi, e li hanno iscritti le madri Stefania Pirroni e Susanna Murroni, entrambe educatrici. «Frequento la biblioteca da quando avevo tre anni. Amo leggere, voglio che sia lo stesso anche per lui. Gli leggo libri con belle illustrazioni, con musiche, oppure fiabe, o della Disney. Così inizia a imparare le parole, magari anche a parlare», dice Murroni. Per Pirroni, «leggere è bello anche per creare un momento per noi. Lorenzo ora è attratto dalle immagini, dal materiale del libro, col tempo si appassionerà alla storia, al significato. Io mi sono avvicinata alla letteratura per l’infanzia soprattutto all’università, e spesso i libri illustrati contengono messaggi belli, profondi».

Il calendario

Come spiega la bibliotecaria Sandra Olianas, «le neuroscienze dimostrano che un rapporto precoce con il libro fin dal grembo materno ha un’influenza positiva sul futuro sviluppo del bambino dal punto di vista cognitivo e relazionale. Un bambino che ascolta il genitore leggere una storia impara presto le emozioni, i legami. Noi qui», precisa, «abbiamo attività con le scuole, un calendario di incontri e laboratori creativi in sede con lavori artistici, giochi, creazione di poesie. C’è il programma “Nati per Leggere”, per bambini e genitori, e andiamo pure nelle scuole dell’infanzia».

Ma con un numero crescente di iscritti ormai la biblioteca è troppo piccola: «Negli ultimi due anni ci siamo impegnati per trovare una sede», racconta l’assessore alla Cultura Matteo Taccori. Il futuro sarà in via Donizetti, nella ex sede di un asilo: «Il progetto esecutivo è approvato, con un investimento di un milione e mezzo di euro, e la gara è in fase di aggiudicazione: diventerà uno spazio innovativo e accogliente, con risorse digitali e multimediali, e un ampio parco esterno».

Le opportunità a Sestu per i giovanissimi non finiscono qui: c’è il Centro Attiva-Mente in vico Pacinotti: «Un ambiente protetto e stimolante, supervisionato da professionisti del settore, per svolgere attività digitali, sport, laboratori, dagli 11 anni in su, per imparare a crescere insieme», racconta l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Per la sindaca Paola Secci, «biblioteca e centro sono due luoghi chiave su cui tutti crediamo molto per il futuro».

