La culla dello sport nella Marmilla  

L’obiettivo è ambizioso: consolidare un progetto perché si realizzi il cuore sportivo, ma anche sociale, di tutta la Marmilla. Presidente, dirigenti e tecnici dell’Ac Ales lavorano per raggiungere questo traguardo.

L’obiettivo

«Attraverso il pallone – spiega Damiano Cadoni, responsabile del settore giovanile della società - cerchiamo di trasmettere i sani valori dello sport come lealtà, rispetto, regole, disciplina, impegno. Vogliamo crescere ancora e fare qualcosa di buono per impegnare i ragazzi che provengono da tutta la zona e per i quali ci sono sempre meno opportunità di praticare sport». Nonostante la scuola calcio sia nata a settembre 2021, «i numeri e i paesi raggiunti iniziano a essere importanti. Vorremmo colmare un vuoto in una zona che soffre più di altre, con il coinvolgimento di ragazzi di ogni età, anche quelli che non fanno sport per svariati motivi, dando la possibilità a tutti di socializzare, vivendo in un ambiente sano e pulito», precisa Cadoni.

Il movimento

Il presidente della società, Matteo Turnu, traccia un consuntivo dei primi due anni di attività. «Considerando tutto il settore giovanile, dai micro alla juniores-under 19 ad oggi contiamo oltre cento iscritti. Altra cosa di cui andiamo fieri, è quello di avere tra le nostre fila circa 15 ragazze che ci stanno facendo valutare la possibilità di iscrivere la squadra, già da quest'anno, a una categoria femminile. Allo stesso modo ci piace e, loro ce lo chiedono, che si continui a dare la possibilità di fare calcio in “forma mista”, cosa che il regolamento prevede fino ai 17 anni delle ragazze». La società si completa con la prima squadra iscritta in Terza categoria, «e la squadra over 40 con i più esperti che ancora si divertono a rincorrere un pallone», conclude Turnu.

La scommessa

Un progetto territoriale dunque, con atlete ed atleti che ormai arrivano da Curcuris, Simala, Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Morgongiori, Pau, Villa Verde, Escovedu, Usellus, Albagiara, Assolo, Senis, Laconi.

«Una ulteriore crescita - fa notare Matteo Turnu - prevediamo di farla ad inizio 2024 grazie al nuovo terreno da gioco in erba sintetica che sostituirà l'attuale in terra battuta. Un intervento atteso da anni che speriamo venga concluso in tempi utili per iniziare la prossima stagione in casa».

