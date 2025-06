La culla degli scudetti in festa all’università 

Il primo decennio del Terzo Millennio è stato segnato nella pallamano femminile dall'irresistibile ascesa di Sassari. Sei scudetti: dal 2003 al 2009, altrettante Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e un Handball Trophy. Per celebrare l'epopea delle Campionesse d'Italia si è tenuta ieri nella Biblioteca Universitaria di Sassari in piazza Fiume una sorta di reunion. Organizzata dalla Pro Loco sotto l'egida del Comune di Sassari e del ministero della Cultura, ha richiamato non solo tante delle protagoniste e protagonisti del decennio d'oro, ma anche di quelli che dagli anni '70 hanno contribuito a farla crescere.

Ospite d'onore Antonio Pes, il patron che ha portato l'handball sassarese sul tetto d'Italia. Guest star a sorpresa, ma non troppo, Vladlena Bobrovnikova, che con la Città dei Candelieri ha vinto la Coppa Italia nel 2011. Russa ma sarda d’adozione (ha sposato Federico Abis) la Bobrovnikova ha sventolato in diretta mondiale la bandiera dei 4 mori dopo aver vinto l'oro all'Olimpiade di Rio de Janeiro e l'argento a quella di Tokio. E poi tantissime giocatrici: dalle veterane Carmen Onnis e Barbara Tetti a Luana Pistelli e Tonia Cucca, ma l'elenco sarebbe davvero lungo. Tra ricordi, aneddoti, incitamenti (il sindaco Giuseppe Mascia “Non è detto che l'epopea non possa tornare”), risate e occhi lucidi, è stata una serata che può rappresentare uno sprone per le massime squadre cittadine: la Raimond (che dopo aver vinto Coppa Italia e Supercoppa cerca lo scudetto maschile), la VerdeAzzurro, serie A con tanti talenti locali, e la Lions di Zuki Pastor, un'altra ex della Città dei Candelieri.

