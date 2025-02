La cugina: «Lotterà, non molla mai» 

Torino. Se per tutto il mondo lui è papa Francesco, per lei, è semplicemente «Giorgio». Quando Carla Rabezzana, 93 anni, di Portocomaro d’Asti, parla dello stato di salute del cugino Jorge Bergoglio, si rivolge a lui italianizzando il suo nome. «Giorgio ha la tempra e la tenacia dei contadini di questa terra e non vuole mai fermarsi, non molla mai, difficile che si possa dare per vinto per una malattia», dice l’anziana. E aggiunge di sperare che «riescano a tenerlo in ospedale fino a che non sarà guarito del tutto, perché - spiega - lui sicuramente proverà a farsi dimettere prima». L'ultima volta che si sono visti era il 19 novembre del 2022, quando papa Francesco era andata a trovarla per festeggiare i suoi novant’anni. Ora che il pontefice è al suo settimo giorno di ricovero Carla Rabezzana continua a pregare per la sua salute e ricorda l’ultima telefonata: «Aveva la voce roca e starnutiva, ma mi aveva detto di non preoccuparmi».

