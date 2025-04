La cucina solidale di Erika e i suoi amici 

Ihcham viaggia tutti i giorni da Gonnosfanadiga. Con Andrea, Gigi, Valentino ed Erika fanno parte di una squadra di ragazzi speciali. Sono il cuore di “Noi Altri”, una cooperativa sociale che si occupa di fare cucina solidale, inclusiva. I piatti della nonna con un occhio all’inclusione, per dare un’opportunità di riscatto a chi sta percorrendo strade diverse da quelle che i “normodotati” definiscono standard. C’è chi si occupa della preparazione delle pietanze, chi della pulizia, chi dello smaltimento, chi dell’accoglienza tra i cinque tavoli del “covo” di via Pergolesi.

La sfida

Valentina Meloni è la presidente della coop. Il fisico minuto a malapena riesce a contenere l’energia e l’entusiasmo che mette in campo per la sfida della vita. «Il nostro è un progetto sociale, ci occupiamo di inclusione lavorativa per ragazzi diversamente abili. È un’iniziativa “costola” della cooperativa sociale controvento di Assemini, che si occupa di assistenza alla persona e centro diurno». Da qui una “scoperta”: molti di questi ragazzi potevano partecipare attivamente alle attività lavorative. «Inizialmente ci siamo appoggiati ad aziende “amiche” che però non hanno portato a inserimenti occupazionali, abbiamo deciso di creare una nuova cooperativa».

Ragazzi speciali

Per il momento i ragazzi speciali sono cinque. «Svolgono diversi compiti, dalla sala al carico dei frighi, la preparazione dei tavoli per i pasti veloci a tutto ciò che riguarda la cucina, la raccolta differenziata e il mantenimento della gastronomia. Per il momento i ragazzi speciali sono cinque, ma ne abbiamo in formazione altri che speriamo di inserire in tempi brevi». Tutto nel rispetto delle norme di legge. «Abbiamo studiato una condizione di tirocinio atipico, in collaborazione con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, che ci ha consentito di gettare le basi del nostro progetto. Alla conclusione del tirocinio, che viene retribuito regolarmente, ci sarà una contrattualizzazione, che poi è l’obiettivo finale del nostro progetto». Cibo per tutti? «La gastronomia vuole occuparsi della produzione di alimenti anche per chi soffre di intolleranze alimentari come celiachia, ma intende rivolgersi anche ad un pubblico di vegetariani e vegani offrendo piatti di cucina tradizionale fatti a vista, così che tutti possano vedere quello che facciamo».

La solidarietà paga

Gli utili, il profitto, i guadagni non danno il senso di “soddisfazione” che può offrire un’iniziativa no profit, organizzazioni che lavorano per fini socialmente utili e non per incrementare il tornaconto. «Questo progetto paga soprattutto a livello umano. Anche se – precisa Valentina Meloni – devo confessare che non è stato per niente facile dare il via alla nostra gastronomia inclusiva. Per realizzare questo apparato abbiamo dovuto superare mille difficoltà, e tuttora combattiamo per andare avanti tenendo fede agli obiettivi e alle linee guida che ci siamo posti». Gli stimoli e la voglia di fare certo non mancano ai soci della cooperativa. «Per fortuna siamo in continua crescita, evidentemente il quartiere sta iniziando ad apprezzare i nostri prodotti e l’aspetto sociale della nostra iniziativa. Siamo aperti da un anno ma i clienti ci hanno accolto molto bene e speriamo di crescere sempre di più».

