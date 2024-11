La cucina sarda trionfa anche a Bruxelles 

La cucina sarda piace. Soprattutto all’estero e ai tanti emigrati, che attraverso un piatto di malloreddus ritrovano quel gusto di famiglia. Questo il pensiero che salta subito all’occhio in questi giorni in cui si celebra nel mondo la Settimana della Cucina Italiana, con un tema quest’anno dal titolo “Dieta Mediterranea e Cucina delle Radici: Salute e Tradizione”. Si tratta della nona edizione di una manifestazione che promuove una parte fondamentale della cultura e dell’economia italiane e che a Bruxelles, nel Palais d’Afrique, ha dedicato due giornate per gli operatori del settore al racconto di tre territori: Sardegna, Sicilia e Campania.

La manifestazione

Dopo una prima giornata, alla presenza anche del ministro Francesco Lollobrigida, ieri, fino a sera, si sono succedute i saluti delle isitutizioni (tra cui quello di Francesco Varriale, console generale, e del parlamentare Elio Di Rupo, nonché ex primo ministro belga), degustazioni di prodotti tipici e show cooking. Ed ecco che il riconoscimento della cucina sarda come elemento base per una nutrizione sana e sostenibile ha trovato terreno fertile nei prodotti portati in Belgio grazie alla collaborazione tra Regione, Laore, Coldiretti e Insula. «Il nostro compito è quello di valorizzare i prodotti agroalimentari sardi attraverso la cucina, i cuochi e l'Associazione cuochi italiani a Bruxelles. Il focus, quest’anno è incentrato sulle produzioni Dop e Igp della Sardegna e i vini doc della Sardegna», afferma Marcello Onorato, direttore del Servizio programmazione e valorizzazione dei marchi dell’agenzia Laore, che ha in programma altri due prossimi eventi in loco: una B2B nel Comitato delle Regioni il 20 e uno show cooking all’ambasciata.

Menu deleddiano

«È un menu ispirato ai romanzi di Grazia Deledda», dice Vincenzo Polimodde, suo ideatore. «Lei parlava tanto di gastronomia e abbiamo fatto un menù, che vogliamo esportare anche per portare ai nostri emigrati i profumi e i sapori che hanno abbandonato quando in gioventù sono andati via dalla Sardegna in cerca di lavoro». Dello stesso parere anche Vitalia Scano, presidente del Menu Deleddiano: «Abbiamo dato dimostrazione della nostra cultura enogastronomica e ci auguriamo di riuscire a portare ancora tutti i prodotti sardi in giro per il mondo».

